Son Haberler

Dünya İsrail ordusu kan dökmeye devam ediyor! Suriye'de saldırı düzenledi
Dünya

İsrail ordusu kan dökmeye devam ediyor! Suriye'de saldırı düzenledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail ordusu kan dökmeye devam ediyor! Suriye'de saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra ilinin güney kırsalındaki Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle saldırı düzenledi. Şam yönetimi saldırıların 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ettiğini vurguluyor.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre, İsrail güçleri Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı.

Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

