  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgeye baskın yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Gündem

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgeye baskın yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 07:02:00 -
İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı bölgeye baskın yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskında bir kişinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki Eriha şehri ve yakınlarındaki Akabet Cebir, Ayn es-Sultan ve Duyuk el-Favka dahil çok sayıda bölgeye baskın yaptı.

Baskınlar sırasında, Eriha'da üç çocuk babası 44 yaşındaki Şadi İsa Celayta, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirirken, iki kişinin yaralandığı, göğsünden yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 486 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!
Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'den son dakika açıklaması: İsrail bunu yaparsa tümüyle çöker!

İsrail ordusunda üst düzey istifalar! Başarısızlığı itiraf ettiler
İsrail ordusunda üst düzey istifalar! Başarısızlığı itiraf ettiler

Dünya

İsrail ordusunda üst düzey istifalar! Başarısızlığı itiraf ettiler

Hizbullah, İsrail mevzilerini vurdu
Hizbullah, İsrail mevzilerini vurdu

Dünya

Hizbullah, İsrail mevzilerini vurdu

İsrail'i desteklemenin yolunu keşfettiler!
İsrail'i desteklemenin yolunu keşfettiler!

Gündem

İsrail'i desteklemenin yolunu keşfettiler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23