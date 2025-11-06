İsrail ordusu Batı Şeria'da bir genci yaraladıktan sonra gözaltına aldı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yamun kasabasına düzenlediği baskında, taş atan Filistinli gençlere ateş açtı. Olaylar sırasında bir Filistinli genç gerçek mermiyle vurularak yaralandı. İsrail güçleri, yaralı gence ambulansın ulaşmasını engelleyerek genci gözaltına aldı ve akıbeti belirsizliğini koruyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da gerginlik devam ediyor. İsrail ordusu, Cenin kentinin batısındaki Yamun kasabasına baskın düzenledi. Bölgede çıkan olaylar sırasında Filistinli bir genç gerçek mermiyle vurularak yaralandı.
GENÇLERE GERÇEK MERMİYLE MÜDAHALE
Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberine göre, Yamun kasabasına giren İsrail güçlerine Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylar sırasında İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir gencin yaralandığı bildirildi.
YARALI GENCE AMBULANS ENGELİ: AKIBETİ BELİRSİZ
Olayın ardından İsrail güçlerinin yaralı gence yönelik tavrı tepki çekti. Haberde, İsrail askerlerinin ambulans ekiplerinin yaralı gence ulaşmasını engellediği ifade edildi.
İsrail güçleri, yaralı Filistinli genci gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Gencin sağlık durumu ve akıbeti hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Dijital platformlarda paylaşılan görüntülerde de İsrail askerlerinin yaralı gence ambulansın ulaşmasını engellediği anlar yer aldı.
