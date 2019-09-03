İsrail ordusu 18 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Tulkarim ve Ramallah kentlerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın Tulkarim ve Ramallah kentlerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlenen baskınlarda, "terör eylemlerine karıştıkları ve İsrail ordusuna ait araçlara taş attıkları" gerekçesiyle 18 Filistinliyi gözaltına alındı. Açıklamanın devamında, gözaltına alınan Filistinlilerin bölgedeki karakola sevk edildiği ifade edildi.

İsrail askerleri, işgal altında bulunan Batı Şeria ve Kudüs’te sivillerin evlerine sık sık baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Öte yandan, İsrail cezaevlerinde 220’si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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