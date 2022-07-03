İsrail Ordu Radyosu rezaleti duyurdu! ABD'den skandal istek

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Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, İsrail Ordu Radyosu, Joe Biden'ın bölgeyi ziyaretinin arifesinde ABD yönetimi, gazeteci Şirin Ebu Akila'nın ölümüne sebep olan kurşunu teslim etmesi için Filistin Yönetimine baskı yapıyor.

11 Mayıs'ta İsrail askerlerince vurularak şehit edilmişti

İşgal güçlerinin 11 Mayıs 2022 tarihinde Cenin Kampı’na düzenlediği baskını takip eden El-Cezire kanalı muhabiri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile işgal askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybederken bir başka gazeteci de yaralanmıştı. Şirin Ebu Akile’nin ölüm haberini, Filistin Sağlık Bakanlığı, “11 Mayıs 2022'de Ebu Akile'nin Cenin'deki IDF baskınlarını bildirirken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetmiştir” ifadeleriyle duyurmuştu.