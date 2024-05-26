İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seir kasabasında Mecd Şahir Aramin (14) isimli bir çocuğa ateş açtı ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine ulaşmasına engel olarak çocuğun ölümüne neden oldu.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 519'a yükseldi

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 519'a yükseldi.

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