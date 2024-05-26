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Gündem İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!
Gündem

İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 23:00:00 - 2024-05-27 00:08:19
İsrail öldürdüğü çocuğa yardımı engelledi!

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil'in kuzeydoğusundaki Seir kasabasında Mecd Şahir Aramin (14) isimli bir çocuğa ateş açtı ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine ulaşmasına engel olarak çocuğun ölümüne neden oldu.

Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 519'a yükseldi

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 519'a yükseldi.

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Yorumlar

DEVRAN

YA RABBİ BUNLARI DESTEKÇİLERİNİ KAHRU PERİŞAN ZİRÜ ZEBER EYLE. MÜSLÜMANLARI KURTAR.

Gültekin

BUNLAR NASIL BİR MİLLET, BUNLAR NE ALLAH'IN KULU OLABİLİR, NE DE İNSAN OLABİLİR, BUNLAR GEÇMİŞTE ATALARININ YAŞADIKLARI ACILARDAN HABERSİZCE, MASUMLARA SALDIRIP ÖLÜMLERİNE SEBEP OLMALARININ ELBETTE BİR GÜN KARŞILIĞINI GÖRECEKLER, BUNU HİÇ Mİ DÜŞÜNMÜYORLAR, ONLAR KABUL ETMESEDE, DÜNYA BİZİM ARKAMIZDA DESE DE, BU İLAHİ BUYRUK TECELLİ EDECEKTİR.
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