İsrail, odun toplayan 8 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu tehdit olarak görüp öldürdü!

Gazze'nin güneyinde, tekerlekli sandalyedeki babaları için odun toplayan 8 ve 11 yaşlarındaki iki Filistinli kardeş, İsrail güçlerinin insansız hava aracı saldırısıyla şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Süheyla kasabasında, Cumartesi günü meydana gelen bir İHA saldırısında yürek burkan bir olay yaşandı. İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırıda, 8 yaşındaki Cuma ve 11 yaşındaki Fadi Tamer Ebu Assi adlı iki Filistinli çocuk kardeş şehit edildi.

Yerel kaynaklar ve aile üyeleri, saldırının yerinden edilmiş ailelere barınak sağlayan el-Farabi Okulu yakınında gerçekleştiğini doğruladı. Aile üyeleri, çocukların tekerlekli sandalyeye mahkûm olan yaralı babaları için ateş yakmak üzere odun topladıklarını belirtti.

Çocukların amcası yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bunlar çocuk... ne yaptılar ki? Yanlarında füze ya da bomba yoktu, sadece babaları için ateş yakmak üzere odun toplamaya gitmişlerdi," ifadelerini kullandı.

'Sarı Hat' ve askeri iddia

Saldırının gerçekleştiği bölge, İsrail işgal güçlerini Gazze'nin belirli bölgelerinden ayıran ve Gazze'nin yaklaşık %50'sinin kontrolünü elinde tutan "Sarı Hat" olarak adlandırılan belirsiz, görünmez sınırın gerisinde yer alıyordu. Kaynaklar, iki kardeşin bu görünmez hattın varlığından bile haberdar olmadığını ekledi.

Ancak İsrail ordusu, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "iki şüphelinin şüpheli faaliyetler yürüttüğünü" ve "acil bir tehdit oluşturduğunu" iddia ederek, bu nedenle "etkisiz hale getirildiğini" (elimine edildiğini) savundu.

Sosyal medyada tepki seli

Yaşanan bu ölümler, sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu. Filistin yanlısı kullanıcılar, İsrail ordusunun gönderisini iki çocuğun fotoğrafıyla doldurarak yaşlarına dikkat çekti ve tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "İsrail, sırf hayatta kalmaya çalışan Filistinlileri rutin olarak yaptığı gibi 'terörist' olarak etiketledi" yorumunu yaptı.

Bu saldırı, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ve soykırımcı İsrail tarafından 590'dan fazla kez ihlal edildiği bildirilen ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin Pazar günkü açıklamasına göre, bu ihlallerde 357 sivil hayatını kaybederken, 903 kişi de yaralandı. Kurbanların büyük çoğunluğunu çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

