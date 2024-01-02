İsrail mutlaka yargılanacak! Lübnan Başbakanı'ndan açıklama

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, açıklamalarda bulundu. Mikati, söz konusu patlamadan İsrail’i sorumlu tutarak, patlamayı İsrail’in işlediği yeni bir suç olarak nitelendirdi.

Can kaybı 6'ya yükseldi

Mikati, İsrail’in Lübnan'ı yeni bir çatışma ortamına sürüklemeyi amaçladığını aktardı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamadaki can kaybının 6’ya yükseldiği bildirildi.

ABD’li yetkili saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu

ABD’li bir yetkili, Aruri’nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti. İsrail henüz resmi olarak saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. İsrail basınında yer alan haberlerde, hükümetin bakanlara Beyrut’taki patlamaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamaları konusunda talimat verdiği iddia edildi.

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Lübnan basınına göre, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edilmişti.