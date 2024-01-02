  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Soykırımda son bilanço!

Arazilerinde petrol kuyusu açılan köylüler ile TPAO arasında kriz! Anlaşamadılar... Petrol olan araziye el konulacak

ABD'li şirket, o bağlı şirketinin yüzde 20'ye yakın hissesini milyarlarca dolara satın aldı!

İETT otobüsü duvara çarptı... Yaralanan yolcular çevre hastanelere kaldırıldı

Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı: Koca şehir metrelerce batıya hareket etmiş

Özbekler, Türkiye'nin ilk beş yıldızlı otelini satın aldı! Maalesef yıkılıyor

Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Dakika 1, gol 1: Etiketleri yenilediler.. Zincir marketler yapacağını yine yapıyor...

Fenerbahçe ile ilgili müthiş iddia! Bu hamle Süper Ligin seyrini değiştirebilir! Bakalım yapabilecekler mi?

İslam düşmanı dizilerin yapımcısı Alevi ırkçısı çıktı!
Dünya İsrail mutlaka yargılanacak! Lübnan Başbakanı'ndan açıklama
Dünya

İsrail mutlaka yargılanacak! Lübnan Başbakanı'ndan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-01-02 21:53:00 -
İsrail mutlaka yargılanacak! Lübnan Başbakanı'ndan açıklama

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde meydana gelen patlamayı İsrail’in işlediği yeni bir suç olarak nitelendirdi. Patlamadaki can kaybı 6’ya yükseldi.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Lübnan Başbakanı Necip Mikati, açıklamalarda bulundu. Mikati, söz konusu patlamadan İsrail’i sorumlu tutarak, patlamayı İsrail’in işlediği yeni bir suç olarak nitelendirdi.

Can kaybı 6'ya yükseldi

 

Mikati, İsrail’in Lübnan'ı yeni bir çatışma ortamına sürüklemeyi amaçladığını aktardı. Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamadaki can kaybının 6’ya yükseldiği bildirildi.

ABD’li yetkili saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu

ABD’li bir yetkili, Aruri’nin İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü belirtti. İsrail henüz resmi olarak saldırıyla ilgili açıklama yapmadı. İsrail basınında yer alan haberlerde, hükümetin bakanlara Beyrut’taki patlamaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamaları konusunda talimat verdiği iddia edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lübnan basınına göre, patlamanın İsrail’in düzenlediği SİHA saldırısı nedeniyle meydana geldiği ve Hamas’a ait ofisin hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail bombardımanı Lübnan'da elektrik kesintisine yol açtı
İsrail bombardımanı Lübnan'da elektrik kesintisine yol açtı

Dünya

İsrail bombardımanı Lübnan'da elektrik kesintisine yol açtı

Lübnan'da son savaşın ilk şehidi!
Lübnan'da son savaşın ilk şehidi!

Gündem

Lübnan'da son savaşın ilk şehidi!

İsrail 'yanlışlıkla' Lübnan askerini öldürdü: Özür diledi!
İsrail 'yanlışlıkla' Lübnan askerini öldürdü: Özür diledi!

Dünya

İsrail 'yanlışlıkla' Lübnan askerini öldürdü: Özür diledi!

Siyonistlerden, Lübnan'ın güneyine saldırı
Siyonistlerden, Lübnan'ın güneyine saldırı

Dünya

Siyonistlerden, Lübnan'ın güneyine saldırı

Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi
Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Dünya

Katil İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Lübnan'daki Maroun El Ras kasabası yoğun saldırı altında!
Lübnan'daki Maroun El Ras kasabası yoğun saldırı altında!

Gündem

Lübnan'daki Maroun El Ras kasabası yoğun saldırı altında!

ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!
ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!

Dünya

ABD'den beslenen Netanyahu'dan 'Lübnan'a saldırı' açıklaması!

Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma
Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma

Dünya

Hizbullah duyurdu! İsrail ile Lübnan sınırında çatışma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23