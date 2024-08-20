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Gündem İsrail muhalefeti Netanyahu'ya ateş püskürdü! Hepsi ölmeden önce hemen anlaşma yapılmalı
Gündem

İsrail muhalefeti Netanyahu'ya ateş püskürdü! Hepsi ölmeden önce hemen anlaşma yapılmalı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 18:54:00 -
İsrail muhalefeti Netanyahu'ya ateş püskürdü! Hepsi ölmeden önce hemen anlaşma yapılmalı

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, “Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli” dedi.

İsrail’de muhalefet esir takasına ilişkin hala bir anlaşmaya varamayan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetini hedef almaya devam ediyor. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelere yönelik tutumunu eleştirerek, “Bu kadar brifing, bu kadar tweet yeter. Netanyahu'nun müzakereleri sabote etmeye yönelik tüm girişimleri sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce eve geri getirilmesi çağrısında bulunan Lapid, "Hepsi ölmeden önce hemen bir anlaşma yapılmalı” dedi.

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