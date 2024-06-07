İsrail menşeili kozmetik ürünleri için kavgaya tutuşanlara sert tepki? O uğruna savaş verdiğin makyaj malzemesi vicdanınızı örtmeye yetecek mi?

Bir kozmetik firması birçok üründe indirim uyguladı. İndirimi duyanlar mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın içinde ise güzellik malzemesi için birçok kadın birbirine girdi. Utanç görüntüleri büyük tepki çekti.

Bu görüntüleri izleyen bir vatandaş, "Bir mağaza zinciri yüzde 75 indirim yaptı. O ürünleri alabilmek için birbirlerini yediler. Bunların çoğu İsrail menşeili makyaj malzemeleriydi. Şimdi ben o makyaj malzemesi için saç saça başbaşa birbirine giren Müslüman Türk kadınına sormak istiyorum. O uğruna savaş verdiğin makyaj malzemesi senin vicdanını örtmeye yetecek mi? Beni ikna ederlerse yazarlığı bırakacağım." diyerek tepkisini ortaya koydu.

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