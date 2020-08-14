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Dünya

İsrail medyasından itiraf: Netanyahu'dan BAE'ye art arda gizli ziyaretler!

Anlaşma öncesi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice ziyaretler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 19:32:00 - 2020-08-14 20:31:16
İsrail medyasından itiraf: Netanyahu'dan BAE'ye art arda gizli ziyaretler!

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre, İsrail medyasından çarpıcı bilgi ortaya atıldı. Siyonist Yisrail Hayom gazetesi, anlaşma öncesi İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice ziyaretler gerçekleştiğini yazdı.

Siyonist gazetede yer alan bilgiye göre, gizli ziyaretlerin anlaşmanın çerçevesini belirlemek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gizli ziyaretler, sadece birkaç saatlik olduğu ve ardından geri dönüş yapıldığı bildirildi.

Ziyaret sırasında Netanyahu'nun yanında İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir ben Şabbat'ın da bulunduğu belirtildi.

"Batı Şeria İsrail'in bir parçası olacak"

İsrail'in ABD Büyükelçisi David Friedman'ın ortak açıklamadaki ifadelerin dikkatlice seçildiğine vurgu yapılarak Batı Şeria'nın bir kısım bölümlerinin ilhakı planlarının askıya alınmasıyla ilgili ifadelerin kullanılmasının tesadüf olmadığını vurguladı. Friedman, ilhak planının geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Ayrıca hedeflerini açıkalyan Friedman, Batı Şeria'daki yahudi yerleşim merkezlerinin ilhakından vazgeçilmediğin ve bölgenin bir gün mutlaka İsrail'in parçası olacağını açıkladı

Netanyahu ise ilhak planının iptal edilmediğini belirterek "Ben bu plana bağlıyım ve ondan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Trump, ilhak planının geçici bir süre askıya alınmasını istedi"

Öte yandan Netanyahu, ilhak planının askıya alınması talebinin Trump'tan geldiğini açıkladı. Netanyahu, Trump'ın kendisinden geçici bir süre bu ilhakı askıya alması talebinde bulunduğunu söyledi.

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