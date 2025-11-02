İsrail medyası: KAAN ve Eurofighter hamlesiyle Türkiye hava üstünlüğünü kurdu!

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki son projeleri ve satın alma anlaşmaları, İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrail Hayom gazetesi, Türkiye’nin hava gücünü yeniden inşa etme stratejisini detaylı bir analize tabi tuttu.

"TÜRKİYE GÖKYÜZÜNÜN OYUN KURUCUSU"

Savunma uzmanı Aharon Lapidot'un analizine yer verilen haberde, Türkiye'nin 9 milyar avroluk dev savunma hamlesiyle bölgesel hava üstünlüğünü yeniden tesis ettiği belirtilerek, Ankara "Gökyüzünün oyun kurucusu" ilan edildi. Analizde şu ifade öne çıktı:

"Typhoon, modernize edilmiş F-16'lar ve görünmez KAAN: Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor."

EUROFIGHTER ALIMI VE BÖLGESEL ETKİNLİK

Lapidot, Türkiye ile İngiltere arasında Ekim ayında imzalanan 20 adet Eurofighter Typhoon alım anlaşmasına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin Katar ve Umman'dan ek 24 Typhoon almak üzere görüşmeler yürüttüğünü de belirtti.

Uzmana göre, AESA radar ve uzun menzilli füzelerle donatılacak Eurofighter Typhoon'lar, Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artıracak ve NATO altyapısına kolayca entegre olacak. Lapidot, bu adımın "Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki kontrol kapasitesini güçlendireceğini" vurguladı.

KAAN VE SİHA EKOSİSTEMİ VURGUSU

Analizde, TUSAŞ'ın F-16 üretimi ve modernizasyonunun, yerli jet Hürjet ve beşinci nesil savaş uçağı KAAN projelerine zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Lapidot, İsrail'in istihbarat ve savaş tecrübesi açısından hala avantajlı olduğunu kabul etse de, karşısında "yeni Typhoon'lara, modernize edilmiş geniş bir F-16 filosuna, kısa süre içinde hizmete girecek 5. nesil KAAN'a ve gelişen bir SİHA ekosistemine sahip bir Türkiye" olduğunu belirtti.

İsrailli uzman analizini, "Türkiye artık ikinci sınıf uçaklarla değil, birinci sınıf stratejilerle uçuyor... Gökyüzü yeniden Türklerin elinde" sözleriyle sonlandırdı.