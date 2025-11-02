  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

O hava yolu şirketinden tepki çekecek karar: Kilolu yolculara çifte koltuk ücreti!

Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

Cadılar Bayramı adı altında tahrik! Aklını kiraya verenlerden bira şişeleriyle haç

Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!

300 bin liranız varsa bu arabaları alabilirsiniz! Uzmanlara göre “Fırsat aracı”

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Türkiye’nin tüm imkanları herkese açık! Engelli bireyler için Karadeniz’de önemli adım
Dünya İsrail medyası: KAAN ve Eurofighter hamlesiyle Türkiye hava üstünlüğünü kurdu!
Dünya

İsrail medyası: KAAN ve Eurofighter hamlesiyle Türkiye hava üstünlüğünü kurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail medyası: KAAN ve Eurofighter hamlesiyle Türkiye hava üstünlüğünü kurdu!

İsrail medyası Israel Hayom, Türkiye'nin yerli MMU KAAN ve Eurofighter Typhoon alım hamlelerini mercek altına aldı. Analizde, Türkiye'nin 9 milyar avroluk savunma adımıyla "Gökyüzünün oyun kurucusu" haline geldiği vurgulandı.

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki son projeleri ve satın alma anlaşmaları, İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrail Hayom gazetesi, Türkiye’nin hava gücünü yeniden inşa etme stratejisini detaylı bir analize tabi tuttu.

"TÜRKİYE GÖKYÜZÜNÜN OYUN KURUCUSU"

Savunma uzmanı Aharon Lapidot'un analizine yer verilen haberde, Türkiye'nin 9 milyar avroluk dev savunma hamlesiyle bölgesel hava üstünlüğünü yeniden tesis ettiği belirtilerek, Ankara "Gökyüzünün oyun kurucusu" ilan edildi. Analizde şu ifade öne çıktı:

"Typhoon, modernize edilmiş F-16'lar ve görünmez KAAN: Türkiye hava üstünlüğünü yeniden inşa ediyor."

EUROFIGHTER ALIMI VE BÖLGESEL ETKİNLİK

Lapidot, Türkiye ile İngiltere arasında Ekim ayında imzalanan 20 adet Eurofighter Typhoon alım anlaşmasına dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin Katar ve Umman'dan ek 24 Typhoon almak üzere görüşmeler yürüttüğünü de belirtti.

Uzmana göre, AESA radar ve uzun menzilli füzelerle donatılacak Eurofighter Typhoon'lar, Türkiye'nin bölgesel etkinliğini artıracak ve NATO altyapısına kolayca entegre olacak. Lapidot, bu adımın "Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz ve Karadeniz üzerindeki kontrol kapasitesini güçlendireceğini" vurguladı.

KAAN VE SİHA EKOSİSTEMİ VURGUSU

Analizde, TUSAŞ'ın F-16 üretimi ve modernizasyonunun, yerli jet Hürjet ve beşinci nesil savaş uçağı KAAN projelerine zemin hazırladığına dikkat çekildi.

Lapidot, İsrail'in istihbarat ve savaş tecrübesi açısından hala avantajlı olduğunu kabul etse de, karşısında "yeni Typhoon'lara, modernize edilmiş geniş bir F-16 filosuna, kısa süre içinde hizmete girecek 5. nesil KAAN'a ve gelişen bir SİHA ekosistemine sahip bir Türkiye" olduğunu belirtti.

İsrailli uzman analizini, "Türkiye artık ikinci sınıf uçaklarla değil, birinci sınıf stratejilerle uçuyor... Gökyüzü yeniden Türklerin elinde" sözleriyle sonlandırdı.

 

F-35'ten vazgeçtiler. Önce Hürjet şimdi KAAN
F-35'ten vazgeçtiler. Önce Hürjet şimdi KAAN

Gündem

F-35'ten vazgeçtiler. Önce Hürjet şimdi KAAN

İspanya beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ı radarına aldı
İspanya beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ı radarına aldı

Teknoloji

İspanya beşinci nesil savaş uçağı KAAN’ı radarına aldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi

Gündem

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi

Türkiye’nin alacağı Eurofighter savaş uçakları hakkında tüm detaylar! Gökyüzünün katilleri...
Türkiye’nin alacağı Eurofighter savaş uçakları hakkında tüm detaylar! Gökyüzünün katilleri...

Gündem

Türkiye’nin alacağı Eurofighter savaş uçakları hakkında tüm detaylar! Gökyüzünün katilleri...

Erdoğan ve Merz'den ortak basın toplantısı: AB çıkışı ve Eurofıghter mesajı!
Erdoğan ve Merz'den ortak basın toplantısı: AB çıkışı ve Eurofıghter mesajı!

Siyaset

Erdoğan ve Merz'den ortak basın toplantısı: AB çıkışı ve Eurofıghter mesajı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23