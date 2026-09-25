Yavaşlamak mı? Anthropic ve OpenAI yeni yapay zeka modellerini tanıttı

Yeni model aynı zamanda Opus 5’e göre yüzde 30’dan fazla daha hızlı çıktı üretiyor. Şirket, Opus 5.5’in görevleri tamamlamak için daha az token kullanmasını da hesaba kattığında tipik iş yüklerinde toplam maliyet avantajının yaklaşık yüzde 40’a ulaştığını söylüyor. Opus 5.5, siber güvenlik ve biyoloji gibi daha yüksek risk taşıyan alanlarda da kullanılabiliyor. Bu nedenle Anthropic, önceki modellerinde uyguladığı güvenlik yaklaşımını burada da sürdürüyor. Koruma kapsamındaki bir istek tespit edildiğinde işlem otomatik olarak daha eski bir modele yönlendirilebiliyor.