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6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı

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6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı

Yıllardır iş arayışından sonuç alamayan ve yüzlerce olumsuz yanıtla karşılaşan bir genç, başvuru sürecini tamamen yapay zekaya emanet ederek inanılmaz bir başarıya imza attı. Mevcut CV'sini yapay zeka aracılığıyla analiz ettirip pozisyonlara özel anahtar kelimeler ve esnek dosyalar oluşturan genç, 500 ilan için kişiselleştirilmiş başvurular gönderdi. Gece saatlerinde başlattığı bu akıllı stratejinin ardından ertesi gün 12 farklı şirketten mülakat daveti alan gencin yöntemi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

#1
Foto - 6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı

İş ararken karşılaşılan yüzlerce ilan ve peş peşe gelen olumsuz yanıtlar, başvuru sürecini oldukça uzun ve yorucu hale getirebiliyor. 6 yıldır iş bulmak için mücadele eden bir genç ise bu süreci farklı bir yöntemle yürütmeye karar verdi. Yapay zekadan yardım alan genç, yalnızca CV’sini hazırlatmakla kalmadı. İş ilanlarının incelenmesinden başvuruların kişiselleştirilmesine kadar sürecin farklı aşamalarını yapay zekayla birlikte yürüttü. Genç, işe öncelikle mevcut CV’sini yapay zekaya yükleyerek başladı. Yapay zekadan deneyimlerini bir işe alım uzmanı gözüyle değerlendirmesini istedi. Ardından kendi geçmişine uygun 20 pozisyon belirlenmesini ve bu pozisyonlar için şirketlerin aday takip sistemlerinde öne çıkan anahtar kelimelerin çıkarılmasını talep etti. Bu analiz, sonraki başvuruların daha hedefli şekilde hazırlanması için temel oluşturdu.

#2
Foto - 6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı

Başvuruların her biri için yeniden CV hazırlamak yerine daha esnek bir sistem oluşturuldu. Yapay zekadan, farklı iş ilanlarına kolayca uyarlanabilecek bir “ana CV” hazırlanması istendi. CV’deki deneyimlerin ve başarıların mümkün olduğunca ölçülebilir verilerle anlatılması, gereksiz görülen ayrıntıların ise çıkarılması sağlandı. Böylece her ilan için baştan bir CV hazırlamak yerine mevcut dosyanın pozisyonun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi hedeflendi. Bir sonraki aşamada iş arama süreci ilanların bulunmasına kadar genişletildi. Yapay zekadan LinkedIn ve Indeed’de son bir hafta içerisinde yayımlanan, belirlenen pozisyonlarla örtüşen ilanları tespit etmesi istendi.

#3
Foto - 6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı

İlanların bağlantıları, şirket bilgileri ve aranan nitelikler bir tabloda toplandı. Ayrıca her pozisyon için adayın mevcut CV’sinde hangi bölümlerin değiştirilmesi gerektiği de belirlendi. Sürecin son aşamasında ise eşleşme oranı yüksek 500 iş ilanı seçildi. Her ilan için aynı başvuru metnini kullanmak yerine, pozisyonun gerekliliklerine göre kişiselleştirilmiş başvurular hazırlanması istendi.

#4
Foto - 6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı

Gece başlatılan başvuru sürecinin ardından genç, ertesi gün 12 farklı şirketten mülakat daveti aldığını belirtti. Yapay zekanın iş arama sürecinde kullanılmasıyla elde edilen bu sonuç; CV hazırlama, uygun ilanları belirleme ve başvuruları pozisyona göre şekillendirme gibi aşamaların tek bir sistem içerisinde yürütülebileceğini gösterdi.

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