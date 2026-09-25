6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı

Başvuruların her biri için yeniden CV hazırlamak yerine daha esnek bir sistem oluşturuldu. Yapay zekadan, farklı iş ilanlarına kolayca uyarlanabilecek bir “ana CV” hazırlanması istendi. CV’deki deneyimlerin ve başarıların mümkün olduğunca ölçülebilir verilerle anlatılması, gereksiz görülen ayrıntıların ise çıkarılması sağlandı. Böylece her ilan için baştan bir CV hazırlamak yerine mevcut dosyanın pozisyonun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi hedeflendi. Bir sonraki aşamada iş arama süreci ilanların bulunmasına kadar genişletildi. Yapay zekadan LinkedIn ve Indeed’de son bir hafta içerisinde yayımlanan, belirlenen pozisyonlarla örtüşen ilanları tespit etmesi istendi.