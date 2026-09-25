6 yıllık işsizlik kabusu sadece 24 saatte sona erdi! Yapay zekaya bunu yazdı, iş teklifi yağdı
Yıllardır iş arayışından sonuç alamayan ve yüzlerce olumsuz yanıtla karşılaşan bir genç, başvuru sürecini tamamen yapay zekaya emanet ederek inanılmaz bir başarıya imza attı. Mevcut CV'sini yapay zeka aracılığıyla analiz ettirip pozisyonlara özel anahtar kelimeler ve esnek dosyalar oluşturan genç, 500 ilan için kişiselleştirilmiş başvurular gönderdi. Gece saatlerinde başlattığı bu akıllı stratejinin ardından ertesi gün 12 farklı şirketten mülakat daveti alan gencin yöntemi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.