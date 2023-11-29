İsrail medyası bunu tartışıyor: Serbest bırakılanlara sevinelim mi

Haaretz

İnişli çıkışlı bir hafta sonu geçirdik ve hiç kimse bundan etkilenmedi. Serbest bırakılan rehinelerin, yaşlı kadınların ve küçük çocukların görüntüleri, mutlu sonla biten binlerce pembe dizi malzemesi gibiydi.

Altı yaşındaki Emilia'yı görüp ağlamak; dokuz yaşındaki Ohad'ı görüp ürpermek, Filistin İslami Cihadı tarafından öldüğü ilan edilen Hannah Katzir'in ve 85 yaşında esaretten kurtulan Yaffa Adar'ın serbest bırakıldığını görüp boğazınızda bir yumru hissetmek...

Herkesin sağlık durumunun iyi olması rahatlama ve mutluluk kaynağı. İsrail'de 7 Ekim'den bu yana hakim olan keder, endişe ve tedirginlikle karışık ulusal sevinç işte böyle bir şey.

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İsrail karışık bir sevinç içinde ve Filistinliler de karışık bir sevinç içinde. Onların sevinciyle sevinmek caiz midir? Bu ülkede kimin sevinmesine izin veriliyor? Duygu polisi sınırlar koymuş durumda: Filistinliler sevinemez.

İsrail polisi Doğu Kudüs'te serbest bırakılanların evlerini ziyaret ederek ev sakinlerini herhangi bir sevinç gösterisinden kaçınmaları konusunda uyardı. Bizim çocuklarımızın dönüşüne sevinmemize izin var; onların çocuklarının dönüşüne sevinmelerine izin yok. Ancak yasak burada bitmiyor. Onların sevincini izlememize de izin verilmiyor.

Rehineler döndükten bir gün sonra Gazze'de güneş doğdu. Son 50 gündür Gazze semalarının bombardımanlardan kaynaklanan duman ve toz bulutlarıyla kaplanmadığı ilk sabahtı. İnsanlar canlarını kurtarmak için sağa sola kaçışmıyor, her an ansızın düşebilecek bombalardan çaresizce kaçmaya çalışmıyordu. İsrail'de buna sevinmek caiz mi?

Otuz dokuz Filistinli kadın ve çocuk hapishaneden ailelerine ve özgürlüklerine kavuştu. Bazıları bıçaklı saldırı, bıçak bulundurma ya da cinayete teşebbüsten, diğerleri ise taş atma ya da hafif suçlardan hüküm giymişti. Hiçbiri işgale karşı şiddet içeren direniş suçundan masum değildir ve devlet onları yargılama ve cezalandırma hakkına sahiptir. Ancak onlar da birer insan.

İsrail'de orantısız hapis cezalarına ve kendi yaşlarındaki Yahudi sanıklardan çok daha kötü koşullara mahkum edilen taş atan gençler söz konusu olduğunda bile çocuklar kesinlikle çocuktur. Onların serbest kaldığını görmek beni de mutlu etti. Buna izin verilmediğini biliyorum.

İsrail'deki acı verici tek taraflı televizyon yayıncılığının istisnai anlarından birinde, Kanal 13, Filistinlilerin bir kızlarının geri dönüşüne ilişkin çok kısa bir sevinç anını gösterdi. Savaştan savaşa daha da milliyetçi hale gelen ve Hamas kelimesini "Naziler" kelimesini eklemeden söyleyemeyen Kanal 13 saha muhabiri Almog Boker öfkeyle haykırdı: "Bunu göstermemeliyiz."

Boker, savaş sırasında gösterilmesi gereken tek şeyin İsrail'in çıkarlarına hizmet edenler olduğunu düşünüyor. Gerçekten de İsrail medyasında sadece Gazze'nin çektiği acılar değil, kızları hapishaneden dönen ebeveynlerin sevinci de ekranlardan yasaklanıyor ki onların da duyguları olan insanlar olduğunu düşünmeyelim.

Bunlar yoğun duygusal dalgalanmaların yaşandığı günler...

Filistinlilerin küçük sevinci için de içinizde küçük bir yer bırakmanız sorun değil. Hükümet bize savaşın sadece Hamas'a karşı olduğunu söyleyip duruyor.