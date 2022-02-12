  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İsrail medyası bile bunlardan tarafsız
Medya

İsrail medyası bile bunlardan tarafsız

Mustafa Kartoğlu, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin 'keyfi' olarak değil, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine, Kudüs'ü ilhak girişimine ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına, Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlara, çocukları öldürmesine tepki olarak bozulduğuna işaret eden İsrail medyasında bile, bir kısım "Türk(!)" yayın organından daha tarafsız bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 11:45:00 -
İsrail medyası bile bunlardan tarafsız

 

Mustafa Kartoğlu, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin 'keyfi' olarak değil, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine, Kudüs'ü ilhak girişimine ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına, Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlara, çocukları öldürmesine tepki olarak bozulduğuna işaret eden İsrail medyasında bile, bir kısım "Türk(!)" yayın organından daha tarafsız bir yaklaşım olduğunu kaydetti. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Türkiye'yi "Batı'nın varlığına armağan eden" kimi 'uzmanlar' enteresan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Türkiye'ye davet etmesi üzerine, ABD ve Avrupa medyası, mikrofonlarını bunlara yöneltmiş.

Onlara göre, Türkiye geri adım atmış, Cumhurbaşkanı ilişkileri onarma yolu arıyormuş, yalnızlaşmaya daha fazla dayanamamış, İsrail gazını Türkiye'den geçirip zordaki ekonomiyi rahatlatmayı amaçlıyormuş; bunun için beklenenden daha fazla taviz verebilirmiş!..

Peki İsrail Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istemiyor muymuş?

O konuda tek söz yok!

Aksine, İsrail'in Türkiye'den 'haklı beklentilerini' (!) sıralıyorlar.

Erdoğan'ın İsrail yönetimini 'ırkçılık, ayrımcılık ve terörle' suçlamasını 'ikili ilişkilerde sorun' olarak listenin başına koyuyorlar.

Ama bırakın BM kararlarını, İsrail'in 'apartheid/ayrımcı/ırkçı rejim' olduğuna yönelik son Uluslararası Af Örgütü raporuna bile değinmiyorlar.

***

İsrail medyasında bile daha 'tarafsız' yaklaşım var.

En azından, 'iki ülkenin karşılıklı çıkarları'na işaret ediyorlar; İran'ın nükleer programı ve Rusya ve İran'dan petrol ve doğalgaz ithalatı gibi birçok konuda uzlaşma işareti olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin 'keyfi' olarak değil, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine, Kudüs'ü ilhak girişimine ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına, Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlara, çocukları öldürmesine tepki olarak bozulduğuna işaret ediyorlar.

Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasının en ekonomik yol olduğunu, bunun İsrail'in de yararına olduğunu, zaten yıllar önce planlandığını hatırlatıyorlar.

Dahası, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin 'Kudüs pahasına olmayacağını' açıkladığına dikkati çekiyorlar.

Örnek olarak da, Türkiye'nin geçen yıl 18-20 Haziran'daki Antalya Diplomasi Forumu'na İsrail Enerji Bakanı'nı davet ettiğini ama mayısta İsrail'in Filistin'de yeniden şiddet uygulaması üzerine davetin geri çekildiğini hatırlatıyorlar.

En azından, bölgesindeki Müslüman ülkelerle diplomatik ilişkiler kuran İsrail'in Türkiye ile de normalleşerek uluslararası alanda 'imaj düzeltme' çabasında olduğunu belirtiyorlar.

Esasen 'bizimkiler'den çok bir beklentim yok; sadece gazetecilik, akademisyenlik, uluslararası ilişkiler uzmanlığı mesleğinin hakkını vermek adına 'biraz' dürüstlük yeterli... (...)"

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz HAN

İSRAİL'İN AG BABALARI İSRAİL DEVLETİNİ YANLIŞ POLİTİKALARLA YÖNETİYORLAR İSRAİLDE NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR HER DEVLET GÜVENLİK POLİTİKASI BELİRLER İSRAİL DEVLETİ BELKİDE AG BABALARINA GÜVENMİYOR ARTIK ONDAN TÜRKİYEYE YANAŞIYOR BİRDE BÖYLE BAKMAK GEREK İSRAİL ABD YE GÜVENİYORDU ONUN GÜCÜNÜN ERİDİĞİNİ GÖRÜYOR KORKU SARMIŞ OLABİLİR BENİ KİM KORUYACAK ORTADOĞUDA YALNIZ KALABİLİRİM KORKUSU EEEE TÜRKLERİN GÜCÜNÜ DE BİLİYORLAR ADALETİ BARIŞI İSTİKRARI ORTADOĞUYA GETİREBİLECEK TEK DEVLET TÜRK DEVLETİDİR. İSRAİL OTURUP DÜŞÜNSE TÜRKLERE BİAT ETSE TÜRKLER HER SORUNU ORTADOĞUDA ÇÖZER HUZUR GELİR BARIŞ GELİR KAN AKMAZ REFAH GELİR
  • Yanıtla

Mehmet Ali BICER

Dogrudur bizimkiler yahudi donmeleri oldukl
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay