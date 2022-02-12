İsrail medyası bile bunlardan tarafsız

Mustafa Kartoğlu, Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin 'keyfi' olarak değil, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine, Kudüs'ü ilhak girişimine ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına, Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlara, çocukları öldürmesine tepki olarak bozulduğuna işaret eden İsrail medyasında bile, bir kısım "Türk(!)" yayın organından daha tarafsız bir yaklaşım olduğunu kaydetti. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Türkiye'yi "Batı'nın varlığına armağan eden" kimi 'uzmanlar' enteresan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Türkiye'ye davet etmesi üzerine, ABD ve Avrupa medyası, mikrofonlarını bunlara yöneltmiş.

Onlara göre, Türkiye geri adım atmış, Cumhurbaşkanı ilişkileri onarma yolu arıyormuş, yalnızlaşmaya daha fazla dayanamamış, İsrail gazını Türkiye'den geçirip zordaki ekonomiyi rahatlatmayı amaçlıyormuş; bunun için beklenenden daha fazla taviz verebilirmiş!..

Peki İsrail Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istemiyor muymuş?

O konuda tek söz yok!

Aksine, İsrail'in Türkiye'den 'haklı beklentilerini' (!) sıralıyorlar.

Erdoğan'ın İsrail yönetimini 'ırkçılık, ayrımcılık ve terörle' suçlamasını 'ikili ilişkilerde sorun' olarak listenin başına koyuyorlar.

Ama bırakın BM kararlarını, İsrail'in 'apartheid/ayrımcı/ırkçı rejim' olduğuna yönelik son Uluslararası Af Örgütü raporuna bile değinmiyorlar.

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İsrail medyasında bile daha 'tarafsız' yaklaşım var.

En azından, 'iki ülkenin karşılıklı çıkarları'na işaret ediyorlar; İran'ın nükleer programı ve Rusya ve İran'dan petrol ve doğalgaz ithalatı gibi birçok konuda uzlaşma işareti olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin 'keyfi' olarak değil, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine, Kudüs'ü ilhak girişimine ve Mescid-i Aksa'ya saldırmasına, Gazze'ye yönelik ağır bombardımanlara, çocukları öldürmesine tepki olarak bozulduğuna işaret ediyorlar.

Doğu Akdeniz gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasının en ekonomik yol olduğunu, bunun İsrail'in de yararına olduğunu, zaten yıllar önce planlandığını hatırlatıyorlar.

Dahası, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesinin 'Kudüs pahasına olmayacağını' açıkladığına dikkati çekiyorlar.

Örnek olarak da, Türkiye'nin geçen yıl 18-20 Haziran'daki Antalya Diplomasi Forumu'na İsrail Enerji Bakanı'nı davet ettiğini ama mayısta İsrail'in Filistin'de yeniden şiddet uygulaması üzerine davetin geri çekildiğini hatırlatıyorlar.

En azından, bölgesindeki Müslüman ülkelerle diplomatik ilişkiler kuran İsrail'in Türkiye ile de normalleşerek uluslararası alanda 'imaj düzeltme' çabasında olduğunu belirtiyorlar.

Esasen 'bizimkiler'den çok bir beklentim yok; sadece gazetecilik, akademisyenlik, uluslararası ilişkiler uzmanlığı mesleğinin hakkını vermek adına 'biraz' dürüstlük yeterli... (...)"