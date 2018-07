İsrail meclisinde kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası nedir?

İsrail Yahudi Ulus Devlet Yasası, meclisten geçti. Kudüs'ü resmi başkent kabul eden yasa, İsrail'i Yahudilerin temsilcisi olarak ilan ediyor. Ülkedeki diğer etnik yapoıları yok sayan bu yasa faşist ve ırkçı olma özelliği taşıyor. Peki, Yahudi Ulus Devlet Yasası nedir? Yahudi Ulus Devlet Yasası hangi maddeleri içermektedir? Bu yasa ile İsrail'in amacı nedir? İsrail'in işgalici uygulamalarına nasıl bir kılıf uyduruyor? Dini emelleri için kullanan İsrail'in iddiaları doğru mu? Kudüs uzmanı Musa Biçkioğlu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hukuksuz uygulamaları ile Filistinlilerin her türlü hakkını gasp eden, yıldırma politikaları ile işgale devam eden İsrail, attığı yeni bir adım ile uyguladığı tüm zulümleri meşrulaştırdı. İsrail Meclisi’nde kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası ile, gasp edilmiş ve işgale uğramış Filistin toprakları içerisindeki tüm etnik-dini yapılar yok sayıldı. Irkçı bir uygulama ile İsrail, Yahudi devleti olarak resmi kayıtlara geçti. Musa Biçkioğlu, İsrail’in hukuksuz ve faşist uygulamasını değerlendirdi.

İsrail Meclisi, tartışmalı yasayı meclisten geçirdi. "Yahudi ulus devlet" yasasına muhalefet 55 oyla karşı çıksa da, 62 evet oyu ile kabul edildi. Sert tartışmalara neden olan yasaya hayır oyu kullananlar, kararı tasarının yazılı olduğu kopyayı yırtarak protesto etti. Evet oyu kullanan vekiller ise Netanyahu ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kabul edilen haksız, hukuksuz, faşist yasanın maddeleri ise şöyle:

Arapça resmi dil olmaktan çıkacak ve ülkenin tek resmi dili İbranice olacak.

- Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir.

- İsrail bir Yahudi devletidir,

- İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi anavatanıdır.

- Hukukta bir boşluk olduğunda Yahudi şeriatı referans alınacaktır.

- Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır.

- Yahudilerin dini günleri resmi tatil olacak.

- İsrail'in başkenti Kudüs'tür.

- Yahudi yerleşimlerinin inşasına devam edilmesi ulusal bir çıkardır.

FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI YOK

İsrail tarafından alınan bu kararın günü birlik bir karar niteliğinde olmadığını söyleyen Biçkioğlu, "Geçmişten beri süregelen oturumlarda İsrail tarafından farklı pazarlıklar ortaya atılarak Yahudi Devleti talebi oluyordu" dedi.

Biçkioğlu, bu kararın en üzücü tarafının, alınan karardan yeni haberdar olmamızdır dedi. Bugün çıkarılan bu yasa ile bölgede yaşayan -Müslüman olsun olmasın- tüm vatandaşların mevcut sınırlı haklarının yok sayıldığını söyledi. İsrail’in şu an kontrolü altına aldığı toprakların ciddi bölümünün uluslararası hukuka aykırı, işgal niteliğinde olduğunun altını çizdi.

DİNİ REFERANS ALIYORLAR

İsrail tarihsel manada bölgeye sahip çıktığını iddia ediyor. Bölgedeki ilk devleti kendileri tarafından kurulduğunu iddia ediyorlar. İlk defa Yahudi milletinden Hz. İbrahim’in bölgeye gittiğini söylüyorlar. Bunu da Tevrat’a dayandırıyorlar. THM Haber’e değerlendirmelerde bulunan Biçkioğlu, "Yahudi milleti, Hz. İbrahim’in Mezopotamya topraklarından bölgeye geldiğinde, başka bir milletin varlığının konusunu tartışmıyor. Oysa orada başka bir millet vardı. Bu millet Kenanlılardı. Kenanlılar Filistinlilerin atalarıdır" dedi.

Yahudiler bu topraklar üzerindeki hak iddialarını dini argümanlara dayandırdığını belirtti. Hz. Yakup’un Tanrı ile güreşinden dolayı bunu kendilerinde hak gördüklerini, Tanrı’nın güreşte yenilmişliğinden sonra bu toprakların kendilerine tahsis edildiğine inandıklarını ifade etti. Biçkioğlu bu inanca yönelil olarak, "Tanrı’dan bile zorla toprak almış bir inanca sahip olan bu milleti dünya hakkı hukuku durdurabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

OSMANLI BU DURUMU FARK ETTİ

Mustafa Biçkioğlu, "Sultan Abdülhamid Han Yahudi lobilerinin faaliyetlerini takip ettirmek amacı ile Berlin elçisi ile irtibata geçmiştir. Hazırlanan raporda Filistin toprakları bahsedilerek 'Yahudiler bu topraklarda devlet kuracaklardır, fakat bu devletle de yetinmeyeceklerdir' ifadesi yer almıştır. Yüz yıllar önce raporda geçen ifadeleri bugün yaşıyoruz" dedi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Yahudi milletinin devleti tescillenmiş oldu. Bu noktada şu noktayı sormamız gerekiyor:

Oslo’da görüşmeler neden yapıldı? İki devletli çözüm diye onlarca halk nasıl kandırıldı? Bölgedeki Müslüman ve Hıristiyan yapılara saygıdan bahsedilebilir mi?

Bölgede İsrail’in eğitim, sağlık, altyapı çalışmalarının hiçbirini yerine getirmediğini belirten Biçkioğlu, yaralanan Filistinlileri ambulanslara bindirmediklerini vurguladı. Mescid- i Aksa etrafında arkeolojik çalışmalar bahanesi ile çalışmalar yaparak altını oyduğunu. Bu haksız uygulamaların hesabını kimsenin sormadığını belirtti.

MÜSLÜMANLAR MAĞDUR

Bölgede İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında yaşayan Müslüman Arapların sayısı 1 milyon 900 bine yakındır. Bugün Kudüs’te yaşayan Müslümanların kimlikleri dahi yok. Geçici kimlik kartı ile hayatlarını idame ettiren Kudüslülerin bir tabiiyeti yok.

İsrail bunu eskiden beri hazırlıyordu. Barış görüşmelerine oturulduğunda ikinci bir devletten söz etse de Batı Şeria’ya kadar ikinci bir devlete izin verilmeyeceğini İsrailli yetkililer tarafından defalarca söylenmiştir. Netanyahu’nun ırkçı politikaları meyvelerini vermeye başlamıştır. Kudüs’ün başkent ilan edilmesi buna dâhildir.

DİNİ KULLANANLAR DİNDAR DEĞİLDİR

Biçkioğlu, her Pazar Netanyahu hükümetinin yıkılması için son yıllarda her Pazar on binlerce kişi eylem yaptığını söyledi. İsrail’de dindar olçmayan yöneticilerin, dini argümanlar ile toplumu motive etmeye çalıştıklarını vurguladı. Biçkioğlu konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Theodor Herzl bir dindar değildir. Dini kullanarak Filistin topraklarına Yahudileri yönlendirmiştir. Siyonist devletin kurulmasına öncülük eden isimlerden David Ben-Gurion da dindar değildir. Dini söylemler kullanmıştır. 14 Mayıs 1948’de “Mabetsiz Kudüs kabul edilemez!” diyerek, Mescid-i Aksa’yı yok etme planını çoktan yapmıştır" dedi.

Biçkioğlu, İsrail’in 1980’den beri Kudüs’ü fiili başkenti olarak kullandığının altını çizdi.

HER ALANDA AYRIMCILAR

İsrail’deki eğitim kalitesi ve Filistinlilerin maruz bırakıldığı eğitim arasındaki fark çok büyük. Bir Filistinlinin İsrail okullarına zar zor girebilse bile ayırımcılıktan dolayı tutunabilmesi çok zor.

Arapçanın resmi dillerden çıkarılması mahkemelerde dahi uygulanınca Filistin’in ileriye dönük tüm hakları bu şekilde gasp edilecek. Yerleşim yerlerinin ulusal çıkar olarak kabul edilmesine yönelik olarak:

"Yerleşim yerleri ifadesi oldukça masumdur. Oysa o topraklar gasp edilmiş Filistin toprağıdır. İsrail buralarda hukuksuz şekilde Filistinlilerin evlerini yıkarak kendine alan açmaktadır." dedi.

GOYİM İNANCI

Yahudilikteki Goyim inancına değinen Biçkioğlu, "Bu inanca göre Yahudi olmayan herkes Goyim olarak adlandırılır. Goyimler dünyaya Yahudilere hizmet etmek için gelmiştir. Yahudi ırkının üstünlüğü ve seçilmiş halk olduğu temeline dayanır. Filistinliye de bu gözle bakılmaktadır. Bu hukuksuzluğu sessiz kalındığı sürece daha ileriye gidilecektir" dedi.

DİĞER HAKLAR GASP EDİLECEK

İsrail’in kabul ettiği yeni yasa ile kanun boşluğu oldu durumlarda Yahudi şeriatı uygulanacak. Tevrat, bölgede yaşayan Müslümanı, Hıristiyan, Dürzi’ye karşı kullanılacak. Tahrip edilmiş Tevrat’ın Yahudi’den başkasına yaşam hakkı tanımadığının altını çizne Biçkioğlu, "Bu diğer var olan yapıların haklarının gasp edilmesinin garantisidir" dedi.

İSRAİL'İN ANAYASASI YOK

İsrail’in anayasası bulunmamaktadır. Bu durum Biçkioğlu’nun değerlendirmelerine göre tessadüfü bir durum değildir. 1948 yılında İsrail devletinin kurucu ismi Ben Gurion’un açıklamalarına değinen Biçkioğlu, "Gurion Kudüs’ü alacağını ve Yahudi mabedini inşaa edeceğini söylüyor. Burada belki 50-60 yıl sonra gerçekleştirmek istedikleri hedefleri belli etmektedir. Anayasasının olmaması muharif tevrattaki uygulamalara kılıf hazırlamaktır" dedi.

SESSİZLİKTEN CESARET ALIYORLAR

Egemen güçlerin İsrail’in tüm hukuksuz uygulamalarına sessiz kaldığı için tüm bunlara cesaret edemediklerin belirten Biçkioğlu, mağdur olan kesim Müslüman ise zaten kayıtsız kalındığını belirtti. Biçkioğlu son değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi:

"İsrail öyle bir hazırlık yapıyor ki, mutlaka daha gidecek. Ve tüm insanlığın karşı çıkacağı bir hamleye doğru ilerliyecek. Zihniyetleri ortaya çıktıkça tüm insanlığın aleyhine olduğu ortaya çıkıyor. Bu tutumun yakın vadede İsrail’in başına iş açacağı kanaatindeyim. Zulüm ile abad olunmaz…"

Türkiye Haber Merkezi