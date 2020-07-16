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Aktüel

İsrail mahkemesi Raid Salah'ın hapis cezasına itirazı reddetti

Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 15:10:04 -
İsrail mahkemesi Raid Salah'ın hapis cezasına itirazı reddetti

KUDÜS (AA) - İsrail'deki Hayfa Merkezi Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah hakkındaki hapis cezasına yapılan itirazı reddetti.

Mahkeme, savunma heyetinin hapis cezasına itirazını reddederek, Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasına 16 Ağustos'ta başlamasına hükmetti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Şubat'ta görülen duruşmada, Salah'ı yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkûm etmişti.

Mahkeme, daha önceki 11 aylık tutukluluk sürecini göz önünde bulundurarak Şeyh Salah'ın 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirmesine ve 25 Mart'ta cezaevine teslim olmasına hükmetmişti.

Ancak Salah'ın avukatı Halid Zabarka, ülkede yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Mart'ta Şeyh Salah'ın hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulunduklarını ve mahkemenin talebi olumlu karşıladığını duyurmuştu.

Şu an için ev hapsinde tutulan Salah'ın birinci derece akrabaları dışında kimse ile görüşmesine izin verilmiyor.

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