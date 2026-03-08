  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler yaşanıyor! "İran’dan gelen füze ve İHA'lara müdahalede bulunduk" 165 kız çocuğu mezarda CHP’liler dansta: 8 Mart utanmazlığı Trump’tan soykırıma küstah savunma: İran’ı vurarak dünyaya iyilik yaptık Azerbaycan üzerinden provokasyon! DMM'den vatandaşlara uyarı İran, Türkiye'ye saldıracak mı? Pezeşkiyan'dan flaş açıklama Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı Ada için hava kalkanı: Türk F-16’ları Kıbrıs yolunda Pedro Sanchez ve CHP kıyaslaması! Gladyo solcuların maskesi indirildi Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı Başkan Erdoğan’dan İngiltere’ye İran telefonu: Diyalog zemini hala mümkün
Dünya İsrail, Lübnan'ın Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi
Dünya

İsrail, Lübnan'ın Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail, Lübnan'ın Dahiye bölgesine bir hava saldırısı daha düzenledi

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Dahiye bölgesine yeni bir hava saldırısı düzenlerken, bölgeden dumanlar yükseldi.

Bölgede İsrail'e ait bir insansız hava aracı da alçak irtifada uçuş yapıyor.

İsrail ordusu kısa süre önce de Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirmişti.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23