İsrail Lübnan'da sivil aracı bombaladı!
Gazze'ye bomba yağdırarak sivil katliamı yapan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir sivil araca hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, katil İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Kunin beldesindeki bir aracı vurdu.
Saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.
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