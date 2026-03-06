  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyetenin para savurduğu BAE'ye füze ve İHA yağmuru Zelenskiy’den Macaristan’a "adres" tehdidi! AB’den Ukrayna’ya sert tepki: "Kabul edilemez" Adalet Bakanı Akın Gürlek Sakarya Valiliğinde: 2026 yılı yatırım programında 65 yeni adliye binası bulunuyor Yılmaz, İzmir’de 500 bin Sosyal Konut kura çekiminde konuştu: İzmir’de 21 bin 20 yeni konut inşa edilecek Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi Akif Beki’ye örneklerle cevap Sen kim Erdoğan’a dik durma dersi vermek kim Gözler Orta Doğu’dayken Rusya Ukrayna’yı ele geçiriyor Sessiz sedasız adım adım işgal Bakan Gürlek: Biz hazırız! ABD ve İsrail'in çarşaf iftirası ellerinde patladı: Kadın kılığındaki İranlılar sahte çıktı!
Dünya İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"
Dünya

İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

İsrail ordusu, Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırılarında İran Devrim Muhafızları’na (DMO) ait bir karargah ile Hizbullah’a ait üç karargahın vurulduğunu iddia etti. Lübnan’da gerilim tırmanırken, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının başlangıcından bu yana Lübnan genelinde 500’den fazla hedefin vurulduğu açıklandı.

İsrail, ABD ile koordineli şekilde İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, Lübnan’daki operasyon alanını da genişletiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, başkent Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine kapsamlı hava bombardımanı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülen bir karargahın imha edildiği savunuldu. IDF ayrıca, aynı operasyon kapsamında Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen üç ayrı karargahın daha vurulduğunu duyurdu. Gerçekleştirilen bu son bombardımanlarda can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

LÜBNAN GENELİNDE 500 HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırı sürecinin başlamasından bu yana Lübnan topraklarında toplamda 500’den fazla hedefin ateş altına alındığını belirtti. Bölgedeki hava hareketliliğinin devam ettiği vurgulanırken, saldırıların stratejik noktalara odaklandığı ifade edildi. İsrail'in bu operasyonları, bölgedeki askeri hareketliliğin en üst düzeye ulaştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 123 ÖLÜ

İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırılarının insani faturası da netleşmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana süren hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 123’e ulaştığı bildirilmişti. Bakanlık ayrıca, bombardımanlar sonucunda ülke genelinde yaralanan kişi sayısının 683’e yükseldiğini duyurarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.

İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"
İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"

Gündem

İsrail'den İranlı yetkililere infaz tehdidi! "Lübnan'ı 24 saat içinde terk edin"

İsrail ordusundan Lübnan’daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan’daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı

Dünya

İsrail ordusundan Lübnan’daki Hizbullah hedefine İHA saldırısı

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!
Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Gündem

Katil İsrail’den Lübnan’da gece yarısı katliamı: Şehitler var!

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun
Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

Gündem

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama
Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama

Dünya

Katil İsrail’den Lübnan’da sürgün alçaklığı: HRW’den yeni göç dalgasına karşı sert açıklama

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!

Dünya

Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 123'e yükseldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23