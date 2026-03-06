İsrail: "Lübnan’da İran ve Hizbullah karargahları imha edildi"

İsrail, ABD ile koordineli şekilde İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, Lübnan’daki operasyon alanını da genişletiyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, başkent Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiye bölgesine kapsamlı hava bombardımanı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülen bir karargahın imha edildiği savunuldu. IDF ayrıca, aynı operasyon kapsamında Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen üç ayrı karargahın daha vurulduğunu duyurdu. Gerçekleştirilen bu son bombardımanlarda can kaybına ilişkin henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

LÜBNAN GENELİNDE 500 HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırı sürecinin başlamasından bu yana Lübnan topraklarında toplamda 500’den fazla hedefin ateş altına alındığını belirtti. Bölgedeki hava hareketliliğinin devam ettiği vurgulanırken, saldırıların stratejik noktalara odaklandığı ifade edildi. İsrail'in bu operasyonları, bölgedeki askeri hareketliliğin en üst düzeye ulaştığı bir dönemde gerçekleşiyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 123 ÖLÜ

İsrail’in Lübnan’a yönelik artan saldırılarının insani faturası da netleşmeye devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana süren hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 123’e ulaştığı bildirilmişti. Bakanlık ayrıca, bombardımanlar sonucunda ülke genelinde yaralanan kişi sayısının 683’e yükseldiğini duyurarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.