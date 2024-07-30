İsrail Lübnan’a girerse... Terör devletini Türkiye ve Erdoğan korkusu sardı

Dünyanın gözü önünde Gazze'de çocuk öldürmeye devam eden soykırımcı İsrail, gözünü Lübnan sınırına dikti.

Hizbullah'la çatışmaları yoğunlaşan İsrail ordusunun Lübnan'a girmesi an meselesi.

Hem Gazze'de hem de Lübnan'da topyekün bir savaşa girilmesi konusunda İsrail kamuoyunda tartışmalar sürerken bir yanda da ülke gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var...

"BENZERİNİ AYNEN ONLARA DA YAPARIZ"

Rize'de partisinin bir programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ ve Libya'dan örnek vererek "Benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım. Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın." sözlerinin büyük yankı uyandırdığı İsrail'de bu sözler konuşuluyor.

Bu kapsamda İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Alon Liel, ülke medyasına konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ONU ÇOK CİDDİYE ALMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Bir radyoya savaş gündemini değerlendiren Liel'in sözlerini haberleştiren The Jerusalem Post'a göre Liel, Erdoğan'ın ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

"İsrail ile ticareti durdurmak gibi diğer tehditlerinin çoğunu yerine getirdiği için onu çok ciddiye almamız gerektiğine inanıyorum. Zaten Filistinlilere yardım etmeye çalışıyor, yaralıları Türkiye'deki hastanelere gönderiyor ve kesinlikle onlara para aktarmanın yollarını buluyor." ifadelerini kullanan Liel, Cumhurbaşkanı'nın İsrail'i işgal değil Filistinlilere sınırdan silah ve para yardımını ima ettiğini ileri sürdü.

"İSRAİL LÜBNAN'A GİRERSE ERDOĞAN ASKER GÖNDERİR"

İsrail'in Lübnan'a müdahalesi durumda ise işlerin değişeceğine dikkat çeken İsrailli eski diplomat, bu durumda Türkiye'nin Lübnan'a asker gönderebileceğini söyledi.

Liel, "Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesini kendisine giden yolun yarısı olarak görüyor. Lübnan'a kuvvet gönderebilir; bunu geçmişte yaptı. Lübnan'ın karasularına gönderdi." ifadelerini kullandı.