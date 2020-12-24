  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail koronavirüsle mücadele için 3. kez karantina kararı aldı
Dünya

İsrail koronavirüsle mücadele için 3. kez karantina kararı aldı

384 binden fazla kişinin koronavirüse yakalandığı İsrail, ülke genelinde üçüncü kez karantina uygulaması kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 01:20:00 -
İsrail koronavirüsle mücadele için 3. kez karantina kararı aldı

İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde üçüncü kez karantina uygulanmasına karar verdi.

İsrail'de iki haftalık karantina kararı

Kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yerel saatle 17.00'den itibaren ülke genelinde en az iki haftalık karantina uygulanacağı duyuruldu.

İki haftalık kapanmanın ardından Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının binin altına düşmemesi halinde karantina süresinin uzatılacağı belirtildi.  Karantina kapsamında fırın, eczane ve market gibi işletmeler hariç tüm iş yerleri kapatılacak, lokantalar ise sadece paket servisi verebilecek.

Halkın evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklanırken kapalı alanlarda 10, açık alanlarda da 20'den fazla kişin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.
Ayrıca toplu taşıma hizmetlerinin sayısı da düşürülecek.

İsrail üçüncü kez karantina uygulayacak

Bu kararla birlikte İsrail, Kovid-19 salgınının ülkede baş gösterdiği mart ayından bu yana üçüncü kez karantina uygulamasına başvurdu.

Can kaybı 3 bin 141

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 384 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 141 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık, dün İsrail'de 4 kişide Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün tespit edildiğini duyurmuştu.

İsrail'de Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türü saptandı
İsrail'de Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türü saptandı

Aktüel

İsrail'de Kovid-19'un daha bulaşıcı yeni türü saptandı

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar
İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Dünya

İki ülkeden İsrail’e çelme! Fas’tan duyuldu… Yunan hava sahasına muhtaç kaldılar

Mutasyonlu koronavirüs İsrail'e sıçradı
Mutasyonlu koronavirüs İsrail'e sıçradı

Sağlık

Mutasyonlu koronavirüs İsrail'e sıçradı

'İsrail ile ilişkileri normalleştiren kaybedecek'
'İsrail ile ilişkileri normalleştiren kaybedecek'

Dünya

'İsrail ile ilişkileri normalleştiren kaybedecek'

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı
Gündem

Duyurdular! Resmen satıldı... Bizdeki hainler, Yunan'da bile çıkmadı

Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikası üzerinden Türkiye’nin savunma sanayiini geliştirmek adına gerçekleştirdiği ortaklıkları muhalefet ..
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' ..
Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı
Korona Virüs

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! İngiltere ile teması olmamıştı, daha bulaşıcı türe rastlandı

Dünya basınının çok yakından takip ettiği mutasyon konusu ile ilgili yeni bir haber geldi. İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay