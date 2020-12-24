İsrail koronavirüsle mücadele için 3. kez karantina kararı aldı

İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde üçüncü kez karantina uygulanmasına karar verdi.

İsrail'de iki haftalık karantina kararı

Kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, pazar günü yerel saatle 17.00'den itibaren ülke genelinde en az iki haftalık karantina uygulanacağı duyuruldu.

İki haftalık kapanmanın ardından Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının binin altına düşmemesi halinde karantina süresinin uzatılacağı belirtildi. Karantina kapsamında fırın, eczane ve market gibi işletmeler hariç tüm iş yerleri kapatılacak, lokantalar ise sadece paket servisi verebilecek.

Halkın evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklanırken kapalı alanlarda 10, açık alanlarda da 20'den fazla kişin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.

Ayrıca toplu taşıma hizmetlerinin sayısı da düşürülecek.

İsrail üçüncü kez karantina uygulayacak

Bu kararla birlikte İsrail, Kovid-19 salgınının ülkede baş gösterdiği mart ayından bu yana üçüncü kez karantina uygulamasına başvurdu.

Can kaybı 3 bin 141

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 384 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 141 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bakanlık, dün İsrail'de 4 kişide Kovid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün tespit edildiğini duyurmuştu.