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Dünya İsrail kendi istihbaratını çürüttü: Suikaste uğrayan Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif'in yeni fotoğrafı paylaşıldı
Dünya

İsrail kendi istihbaratını çürüttü: Suikaste uğrayan Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif'in yeni fotoğrafı paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-08 23:19:00 -
İsrail kendi istihbaratını çürüttü: Suikaste uğrayan Kassam Tugayları komutanı Muhammed Deif'in yeni fotoğrafı paylaşıldı

İsrail istihbaratının yedi suikast girişiminden sonra tekerlekli sandalyede yaşadığına inananılan Kassam komutanı Muhammed Deif'in yeni fotoğrafı bulundu. İsrail ordusu, fotoğrafı paylaşımı yapmasının ardından propaganda yapmakla eleştiriliyor.

İsrail'in 7 Ekim saldırılarının mimarı olmakla suçladığı, geçmişte yedi kez suikast girişiminde bulunduktan sonra tekerlekli sandalyede yaşadığını ve bir gözünden ileri sürdüğü Hamas komutanı Muhammed Deif'in sağlıklı göründüğü yeni bir fotoğrafı paylaşıldı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, fotoğrafın Gazze'de el konulan bilgisayarlardaki 70 milyondan fazla istihbarat dosyasının arasında bulunduğunu söyledi.

Basın açıklamasında "Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki askeri yapısının tamamen çökertildiğini" savunan Hagari, Deif'in "son" fotoğrafını da basınla paylaştı.

İsrail istihbaratı, en az yedi kez suikast girişiminin hedefi lan Deif'in tam zamanlı bakıma ihtiyaç duyduğunu, ambulanslarla seyahat ettiğini ve tekerlekli sandalye kullandığını savunuyordu. 20 Aralık gününde de, Deif'in "gayet sağlıklı göründüğü" belirtilen görüntülerin bulunduğu ileri sürülmüştü.

Kassam Tugayları'nın komutanı, son paylaşılan fotoğrafta da bir elinde 20 dolarlık banknotlar tutarken, diğerinde bir bardaktan meyve suyu içerken görülüyor. Yanında, yardımcısı olan üst düzey Hamas yetkililerinden Muhammed Hadidi var.

artigercek'in aktardığı haberde:Fotoğraf, sosyal medyada tepki çekti. Bir dizi İsrailli istihbarat başarısızlığını eleştirdi; birçok kullanıcı da İsrail ordusunu propaganda yapmakla suçladı
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