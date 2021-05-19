İsrail katliamının bilançosu ağırlaşıyor: 227 şehit, bin 620 yaralı!
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 64'ü çocuk, 38'i kadın 17'si yaşlı olmak üzere 227’ye, yaralıların sayısı ise bin 620'ye yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 227’ye, yaralı sayısının ise bin 620’ye yükseldiğini açıkladı.
Şehit sayısı 227'ye yükseldi
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın 17'si yaşlı olmak üzere 227’ye, yaralıların sayısının ise bin 620'ye yükseldiği bildirildi.
İsrail güçleri bir kadını vurarak öldürdü
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde yer alan İsrail kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurarak öldürmüş, kadının silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle vurulduğu belirtilmişti. Olayın ardından bölge giriş ve çıkışa kapatılmıştı.