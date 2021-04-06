İsrail kalleşliği her yerde! Aşıları aldı parasını vermedi
İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin aşıların ücretini ödemediği gerekçesiyle karşı karşıya kaldığı durumu yazdı.
Koronavirüs aşılama kampanyasındaki yüksek oranla dikkatleri üzerine çeken İsrail'in, Pfizer ile BioNTech şirketlerinin geliştirdiği aşıya daha fazla ödeme yaparak tedarik sırasında öne geçtiği iddia edilmişti.
Aşıların parası ödenmedi, sevkiyat durdu
İsrail basınından Jerusalem Post gazetesi, Pfizer'ın, son 2.5 milyon doz aşının ödemesini alamadığı gerekçesiyle İsrail'e koronavirüs aşılarının sevkiyatını durdurduğunu yazdı.
"Pfizer, İsrail'i muz Cumhuriyeti olarak görüyor"
Pfizer'dan üst düzey yetkililerin, seçimlerin ardından geçiş sürecindeki hükümetin ödeme yapmayacağından endişe duydukları belirtildi.
Pazar günü İsrail'e 700 bin dozluk sevkiyatın yapılması bekleniyordu, ancak işlem bir sonraki karara kadar durduruldu.
Yaşananlar üzerine ülkedeki ordu radyosu, Pfizer'ın İsrail'i "muz cumhuriyeti" olarak gördüğünü aktardı.