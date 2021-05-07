İsrail kahpece saldırdı, sosyal medya ayağa kalktı: Kahrolsun İsrail
Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıda, ses bombası ile plastik mermi kullandığı belirtilirken, Filistin Kızılayı, 53 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
Siyonist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik kahpece saldırısında 53 Filistinli Müslüman yaralandı. Terörist İsrail, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslüman Filistinlilere karşı plastik mermi ve ses bombaları ile saldırırken, bölgeden gelen son haberlere göre ise Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.
Sosyal medya ayağa kalktı!
İsrail'in kahpe saldırısı sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Terör devleti İsrail'e tepki yağdı.
İşte yapılan paylaşımlardan bazıları: