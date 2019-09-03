0553 313 94 23

İsrail İzmir'in boyozunu sahiplendi

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayınlanan bir makalede, İzmir’in meşhur boyozunun, aslında geleneksel bir Yahudi hamur işi olduğu ileri sürüldü.

03 Eylül 2019 Salı 11:40
İsrail İzmir'in boyozunu sahiplendi

Yunanların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri Türk kahvesi ve baklavadan sonra, başka bir Türk lezzeti de tartışmaya açıldı.

"Boyoz İsrail kültürüne ait"

İsrail’in ünlü gazetelerinden Haaretz, İzmir’le özdeşleşmiş ünlü hamur işi boyoza sahip çıktı.

Gazetede geçtiğimiz günlerde yayınlanan “Geleneksel bir Yahudi hamur işi nasıl Türklerin oldu” başlıklı haberde, boyozun Sefarad Yahudilerine ait bir yiyecek olduğu, Osmanlı zamanında bu lezzetin Türkler tarafından kullanılarak "Türk işi" yapıldığı söylendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:40
  1. İzmir
  2. İsrail
  3. boyoz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TRT World Forum'da bu yıl küreselleşmenin krizi tartışılacak
    1. TRT World Forum'da bu yıl..
    2. Yüksekovalı öğretmen, her hafta 500..
    3. Gürcistan'da yeni başbakan adayı..
    4. 180 Bin Kütahyalı yurt dışında
    5. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    6. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD ile..
    7. “Çarıklar” Kars’ta müzeyi gezenlere..
    8. Belçika'nın başkenti Brüksel'de kritik..
    9. Albayraklar Savunma şirketine..
    10. Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan..
    11. Şaşırtan görüntü! Kepçe ile sudan..
    12. Mezarlıktan yükselen inleme sesleri..
    13. Burhaniye’de ot yangınlarında ağaçlar..
    14. ABD ile ticarette yeni sayfa! 100..
    15. “Üreticiyi mutlu edin, teneke çalarak..
    16. Yüksekova Dağlıca’da 400 kişilik..
    17. “TurAz Kartalı 2019” tatbikatı..
    18. İstanbul'da zam yağmuru yağıyor:..
    19. Sonbahar spor okulları başlıyor
    20. 15 yılda iki çocuğunun müjdesini de..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız