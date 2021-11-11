İsrail, İstanbul'da enselenen ajanları için harekete geçti

Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz ay İsrail adına casusluk yapan 15 kişilik şebekenin çökertilmesinin ardından İsrailli ajanlara bir darbe daha indirildi. İsimlerinin Mordechai ve Natalie Venkin olduğu öğrenilen 40'lı yaşlardaki İsrailli karı-kocanın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesi’ni (Huber Köşkü) gizlice fotoğraflarken yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Siyonist yayın organları ise olayın medyaya yansımasının ardından, casus çifti “otobüs şoförlüğü yapan turistler” olarak lanse etme gayretine girişti. İsrail medyasında yer alan haberlerde, Mordechai-Natalie Venkin çiftinin Erdoğan'ın evini yasa dışı olduğunu bilmeden fotoğrafladığı iddia edildi. Haberlerde, çiftin avukatı Nir Yaslovitzh’in "Bu, iyi niyetle, turistik amaçlı yapılan masum bir eylemdi ve böylesine kötü niyetli bir gözaltıyı haklı çıkarmıyordu. Onlar, cumhurbaşkanlığı köşkünü uzaktan fotoğraflayan basit ve masum insanlar. Google'ın bile daha iyi fotoğrafları var. Burada casusluk olmadığı hemen anlaşılıyor” sözlerine de yer verildi. Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı olayı doğruladı ve Türk yetkililerle temas halinde olduklarını bildirdi.