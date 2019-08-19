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İsrail İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT çalışanı Filistinli çifti ayırdı

Filistinli gelin Mecdulin Hassune'nin Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT Arapça çalışanı Filistinli çifti ayırdı- TRT çalışanı Filistinli damat Muhammed Hayri:"Nablus'ta nikahımız kıyıldı. Çok mutluyduk, beraber yeni hayatımızı çizmeye başlamıştık. İsrail, mutluluğumuzu yarım bıraktı" - TRT çalışanı Filistinli gelin Mecdulin Hassune:"Sınır kapısında 6 saat bekletildikten sonra hakkımda seyahat yasağı getirildiği söylendi. Nablus yakınında İsrail ordusuna ait bir kampta istihbarat subayıyla görüşmem istendi. Bugün görüşmeye gittim ancak istihbarat subayı olmadığı için görüşme gerçekleşmedi. Bugün İstanbul'da düğün yapmayı istiyorduk ama olmadı"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:56
İsrail İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT çalışanı Filistinli çifti ayırdı

RAMALLAH (AA) - TRT Arapça'nın Filistinli çalışanları Muhammed Hayri ile Mecdulin Hassune'nin İstanbul'da düğün yapma hayali İsrail engeline takıldı. Filistinli gelin Mecdulin Hassune'nin Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT Arapça çalışanı Filistinli çifti ayırdı.

İstanbul'da ikamet eden çiçeği burnunda damat TRT Arapça çalışanı Hayri, aileleriyle görüşmek ve nikah işlemlerini yaptırmak için nişanlısıyla birlikte gittiği Filistin'den tek başına dönmek zorunda kaldı.

Nikah işlemlerini tamamladıktan sonra ikamet ettikleri İstanbul'a dönerek bugün düğün yapmayı planlayan çift, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

- İstanbul Havalimanı'nda eşini bekliyor

İstanbul'da eşine kavuşacağı günü bekleyen Hayri, "Ne olursa olsun yakında buluşacağız." dedi.

Eşini karşılamak için dün kırmızı güllerle İstanbul Havalimanı'na gittiğini anlatan Hayri, "Nablus'ta nikahımız kıyıldı. Çok mutluyduk, beraber yeni hayatımızı çizmeye başlamıştık." diye konuştu.

Nikahlı eşinin İstanbul'a gelişinin engellenmesini "gayri ahlaki ve gayri hukuki" olarak nitelendiren Hayri, "İsrail, mutluluğumuzu yarım bıraktı." şeklinde konuştu.

- "Yaşadığımız, İsrail'in Filistinlilere dünyayı dar eden çirkin yüzü"

Yurt dışına çıkışı engellenen TRT'nin Filistinli çalışanı, yeni gelin Mecdulin Hassune ise "Bizim bu yaşadığımız İsrail'in seyahat ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan Filistinlilere dünyayı dar eden çirkin gerçek yüzü." dedi.

Nikah işlemlerinin ardından İstanbul'a dönerek düğün yapmayı hayal ederken İsrail'in hukuksuz uygulaması ile karşılaştığını dile getiren Filistinli gelin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sınır kapısında 6 saat bekletildikten sonra hakkımda seyahat yasağı getirildiği söylendi. Nablus yakınında İsrail ordusuna ait bir kampta istihbarat subayıyla görüşmem istendi. Bugün görüşmeye gittim ancak istihbarat subayı olmadığı için görüşme gerçekleşmedi. Sonra yeniden gelmemi söylediler. Bugün İstanbul'da düğün yapmayı istiyorduk ama olmadı."

İsrail'in seyahat yasağı uygulaması nedeniyle mağdur edilen tek kişinin kendisi olmadığını vurgulayan Hassune, "İsrail'in seyahat yasağı uygulaması nedeniyle Filistin halkı ciddi mağduriyetler yaşıyor." diye konuştu.

İstanbul'a, eşine ve çalışma arkadaşlarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Hassune, İsrail'in başta seyahat olmak insan hakları ihlallerine son vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin'deki "Hak ve Özgürlükleri Koruma Merkezi: Hurryyat"ın verilerine göre, Batı Şeria'da on binlerce kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

Batı Şeria'nın tüm sınır kapılarının kontrolünü elinde tutan İsrail, Filistinlilerin yurt dışına çıkışına çoğunlukla engel oluyor.

İsrail yönetimi, Filistinlilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan veya İsrail limanlarından da yurt dışına çıkışını çok büyük oranda engelliyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:56
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. Mecdulin Hassune
  4. Muhammed Hayri

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