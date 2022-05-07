  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail işgal ettiği o bölgelerde Yahudiler için 4 bin yerleşim inşa edecek!
Dünya

İsrail işgal ettiği o bölgelerde Yahudiler için 4 bin yerleşim inşa edecek!

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Yahudiler için 4 bin yeni yerleşim inşa edeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 15:31:00 -
İsrail işgal ettiği o bölgelerde Yahudiler için 4 bin yerleşim inşa edecek!

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni yerleşimlerin kısa bir süre içerisinde onaylanacağı ifade edildi.

1452 yerleşim inşa planının yürürlüğe sokulacağı, 2536 yerleşimin de önümüzdeki hafta onaylanacağı kaydedildi.

İsrail, 1948'de işgal ettiği topraklara ve 1967'den sonra işgal ettiği diğer bölgelere Yahudiler için yerleşim yerleri inşa ediyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya inşa edilen yerleşim yerleri ise uluslararası arenada yasa dışı kabul ediliyor.

Buna rağmen İsrail yönetimi, işgal ettiği Filistin topraklarına Yahudi yerleşimleri inşa etmeye devam ediyor.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay