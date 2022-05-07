İsrail işgal ettiği o bölgelerde Yahudiler için 4 bin yerleşim inşa edecek!

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni yerleşimlerin kısa bir süre içerisinde onaylanacağı ifade edildi.

1452 yerleşim inşa planının yürürlüğe sokulacağı, 2536 yerleşimin de önümüzdeki hafta onaylanacağı kaydedildi.

İsrail, 1948'de işgal ettiği topraklara ve 1967'den sonra işgal ettiği diğer bölgelere Yahudiler için yerleşim yerleri inşa ediyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya inşa edilen yerleşim yerleri ise uluslararası arenada yasa dışı kabul ediliyor.

Buna rağmen İsrail yönetimi, işgal ettiği Filistin topraklarına Yahudi yerleşimleri inşa etmeye devam ediyor.

Kaynak: Mepa News