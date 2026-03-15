  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülkenin bir numarasıydı! Sessiz sedasız iflas eden dev şirkete kayyım atandı Savaş sürerken, ABD’den Türkiye’yi de yakından ilgilendiren sürpriz adım: Arkalarına bile bakmadan çekildiler Bakanlıktan 600 firmaya izin çıktı Cumhuriyet tarihinde sadece 10 kişiye nasip oldu! İşte Fatih Camii haziresine defnedilen ünlü isimler “Netanyahu öldü” iddialarını güçlendiren fotoğraf! Bu bir ilk: Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Avrupa ülkesinden, ABD’nin kritik “İran” talebine ret! Ellerinin tersiyle itip Trump’ı resmen delirttiler Piyasalarda kritik değişim: Altın zayıflıyor ama... Bütün hesaplar çöpe gitti! Suudi Arabistan, İsrail’i “Sizinle artık işimiz olmaz” deyip bir çırpıda sildi, Türkiye yeni üs oldu Dev çikolata markası iflas etti: Tüm faaliyetlerini sessiz sedasız sona erdirdiler Kıbrıs’ta “kâbus” senaryosu! Trump’ın terazisi Türkiye’den yana kaydı: “Dostum Erdoğan ile aynı fikirdeyim” diyecek
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütün hesaplar çöpe gitti! Suudi Arabistan, İsrail’i “Sizinle artık işimiz olmaz” deyip bir çırpıda sildi, Türkiye yeni üs oldu

Doğu Akdeniz’deki deniz altı fiber optik kablo rekabetinde dengeler değişirken, İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesi Türkiye’nin dijital aktarım haritasında yükselen gücüne dikkat çekti. Suudi Arabistan’ın "Vizyon 2030" kapsamında veri akışını İsrail’den uzaklaştırıp alternatif rotalara yönlendirmesi, Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasındaki veri geçişinin ana merkezi haline getiriyor. Haberde, özellikle Suriye ve Balkanlar hattındaki lojistik istikrarı sayesinde Ankara’nın dijital ekonomideki etkisinin rakipsiz bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor.

#1
Arap basınında yer alan "Doğu Akdeniz'de Kablo Savaşı" başlıklı analiz bölgede yaşanan dijital gelişimi ortaya koyuyor. Haberde, yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki hızlanan yarışla birlikte, bir ülke üzerinden transit geçişin artık sadece teknik bir mesele olmadığı, Türkiye gibi bir ülkeyi bu yeni transit denkleminin merkezine yerleştirdiği ifade edildi.

#2
Haberde, son yıllarda İsrail'in, Google'ın Avrupa'yı İsrail'e ve ardından Kızıldeniz üzerinden Suudi Arabistan ve Hindistan'a bağlamak için başlattığı "Blue Ram" sistemi gibi projeler sayesinde "dünyaya bağlı bir ülke" olmaktan "dünyanın bir bölümünün geçtiği bir ülke" haline dönüştüğü belirtildi. Ancak, habere göre, İsrail'in bu konumlanması giderek artan bir zorlukla karşı karşıya.

#3
Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz arasında yer alması nedeniyle geleneksel olarak önemli bir veri aktarım merkezi olmaya devam ederken, Suudi Arabistan "Vizyon 2030" çerçevesinde, kabloları İsrail'den uzaklaştıracak alternatif projeler aracılığıyla bölgesel bir dijital merkez olarak konumunu sağlamlaştırmak için çalışıyor.

#4
Bu kapsamda Yediot Aharonot, İsrail'i atlayıp Suriye topraklarına yaklaşan kablo güzergahındaki herhangi bir değişikliğin, kuzey Suriye'de gerçek bir etkiye sahip olan Türkiye'ye fayda sağlayacağını belirtti . Bu güzergahın kaybedilmesinin, Ankara'nın Asya ve Avrupa arasındaki dijital aktarım haritasındaki konumunu fiilen güçlendireceği vurgulandı.

#5
Jeopolitik açıdan bakıldığında Suriye güzergahının, bazı veri akışlarının Suriye'nin kuzeyindeki Türk nüfuz alanıyla kesişen bir coğrafi bölgeden geçme olasılığını açarak Ankara'ya bu koridor boyunca lojistik istikrarın garantörü olarak konumunu güçlendirme fırsatı vereceği dile getirildi. Kablo giriş noktalarının Yunanistan ve Türkiye'ye doğru doğuya kaymasının, Anadolu ekseninin Asya'yı Avrupa Birliği'ne bağlamadaki önemine dair artan farkındalığı yansıttığı ifade edildi.

#6
Haberde, Türkiye için, Doğu Akdeniz'deki kablo haritasının yeniden çizilmesinin, özellikle Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan gelişmiş altyapısı ve coğrafi konumu göz önüne alındığında, dijital ekonomideki etkisini artırma fırsatı sunacağı vurgulandı. Arap basını, bu durumun, veri merkezlerine ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla birleşirse, Türkiye'yi coğrafi bir koridordan Avrupa ve Asya arasında dijital bir merkeze dönüştürebileceğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Özer hakkında karar verildi
Gündem

Ahmet Özer hakkında karar verildi

CHP'li Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin görülen davada karar çıktı.
Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
Gündem

Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!

Sosyal medyadaki teknik analizler ve bölgeden gelen sızıntılar, işgalci elebaşı Netanyahu ve Ben-Gvir’in öldüğüne dair kanıyı güçlendiriyor...
Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!
Gündem

Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek; AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın'a tahsis edile..
İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"
Dünya

İsrail’de mühimmat paniği: "Füze savunma stokları tükenmek üzere!"

ABD medyası, İsrail’in İran ile devam eden çatışmalarda balistik füze savunma sistemlerinin "kritik derecede azaldığı" yönünde Washington’ı ..
Tanju Özcan'dan şimdi de metres skandalı: İğrenç Whatsapp mesajları ortaya çıktı
Gündem

Tanju Özcan'dan şimdi de metres skandalı: İğrenç Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Bolu’da "burs" adı altında topladığı milyonların hesabını veremediği için gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, şimdi de ..
Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'
Aktüel

Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'

İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ'nin eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, rüşvet çarkını ve usulsüzlükleri itiraf ederken; avukatı Sevgi Dağdemir, ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23