Bütün hesaplar çöpe gitti! Suudi Arabistan, İsrail’i “Sizinle artık işimiz olmaz” deyip bir çırpıda sildi, Türkiye yeni üs oldu
Doğu Akdeniz’deki deniz altı fiber optik kablo rekabetinde dengeler değişirken, İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesi Türkiye’nin dijital aktarım haritasında yükselen gücüne dikkat çekti. Suudi Arabistan’ın "Vizyon 2030" kapsamında veri akışını İsrail’den uzaklaştırıp alternatif rotalara yönlendirmesi, Türkiye’yi Asya ve Avrupa arasındaki veri geçişinin ana merkezi haline getiriyor. Haberde, özellikle Suriye ve Balkanlar hattındaki lojistik istikrarı sayesinde Ankara’nın dijital ekonomideki etkisinin rakipsiz bir seviyeye ulaşacağı belirtiliyor.