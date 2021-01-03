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Dünya İsrail İran saldırısına karşı hazırlandı
Dünya

İsrail İran saldırısına karşı hazırlandı

İsrail ordusunun İran’dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlık yaparak savunmayı gözden geçirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 12:16:00 - 2021-01-03 12:19:25
İsrail İran saldırısına karşı hazırlandı

Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünde dünya basınına bomba gibi düşen bir gelişme aktarıldı. İsrail ordusunun resmen teyakkuzda olduğu bildirildi.

The Jerusalem Post Cumartesi günü, isimsiz bir üst düzey askeri kaynağa atıfta bulunarak, ABD'nin insansız hava aracı saldırısıyla Kasım Süleymani suikastının 3 Ocak yıl dönümü ışığında, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İran'ın saldırısına hazırlandığını bildirdi.

İsrail ordusunun ‘’farklı saldırıların olası senaryolarını gözden geçirdiği" bildirildi.

2020 Aralık ayının ortasında, Genelkurmay Başkanı Lt.-Gen. Aviv Kochavi, “İran ve vekilleri” İsrail'e saldırmaya çalışırsa “ağır bedel ödeyecekleri” konusunda uyardı.

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