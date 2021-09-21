“İsrail ile silah dışında konuşacak bir şey yok, savaşmaya hazırız”

İsrail güçlerinin girmeye çekindiği, Filistin İslami Cihad Hareketinin Batı Yaka’daki kalesi sayılan Cenin kentinde yer alan Cenin Mülteci Kampı, “Batı Yaka’daki Gazze” olarak anılıyor. İsrail’in Gilboa Hapishanesi’nden 6 Eylül’de firar eden 6 Filistinliden 2’sinin uzun bir süre yakalanamaması üzerine gözlerin çevrildiği kampta Filistinli direnişçiler İsrail’e karşı gövde gösterisi yaparken, iki firari mahkûmun 19 Eylül gecesi yakalanmasıyla kampta tansiyon düşse de gergin bekleyiş hala sürüyor.



Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Cenin Mülteci Kampı’nda bağlı oldukları grupların amblemlerini taşıyan kar maskeleriyle yüzlerini gizleyen silahlı kişilerle görüştü. Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı’na ait armayı taşıyan bir Filistinli, yaptığı açıklamada, “İsrail ile silah dışında konuşacak bir şey yok” dedi. Omzunda M16 tüfek ve belinde tabancası bulunan Filistinli, “Savaşmaya hazırız, geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı. El-Aksa Şehitleri Tugayı yakınında duran Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait armaları taşıyan kişiler ise açıklama yapmadı.

Genel seferberlik

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı bir Filistinli de “Kampta genel seferberlik ilan edildi. Tüm gruplar savaşmaya hazır. İsrail ordusu, kampa girmesi halinde beklemediği bir şeyle karşılaşacak” diye konuştu.