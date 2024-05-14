İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı gerilimi!

Siyonist Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Mısır'ı suçladı.

Siyonist bakan resmen dalga geçiyor! Hem vuruyorlar hem sözde insani yardım hassasiyeti gösteriyorlar...

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü belirtti. Katz, Cameron ve Baerbock ile yaptığı görüşmede Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılmasına devam edilebilmesi için "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun işgaline rağmen Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması konusunda Mısır'ı suçlayan Katz, "Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti.

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Mısır'dan tepki geldi!

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, İsrail'in "Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak Gazze Şeridi'nde insani felakete neden olmaktan Kahire yönetimini sorumlu tutmasına" tepki gösterdi.

Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve İsrail tarafına düşen sorumluluktan kaçma politikasını kesin bir şekilde kınıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin halihazırda karşı karşıya kaldıkları insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı benzeri görülmemiş insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmaya yönelik umutsuz girişimlerini güçlü şekilde kınıyoruz."