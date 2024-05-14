  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden ve Putin'i geride bıraktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevilen lider oldu

Pakistan'dan gündeme oturacak hamle! Orayı Türkiye'ye emanet etmek istiyorlar

Duyan duymayanlara haber etsin! "Gram altın o tarihte 1500 lira birden değişecek"

Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi

Cihat Yaycı, Türkiye'nin Kuveyt ve Katar'ı nasıl kaybettiğini açıkladı! Duyan ahlar vahlar edecek

Erdoğan’ın Miço’ya “Hamas ayarını” bir Yunan basını bir de fondaş basın görmezden geldi!

Fransa hükümeti protesto: Olay anına ait görüntüler, önemli açıklamalar! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akaryakıtta tek fiyat dönemi yarın başlıyor! Araç sahipleri ile buluşuyor... İşte detay

Yunanistan Rafale savaş uçağı satın alacak... F-35 A Lightning II gibi!

Bakan Uraloğlu'ndan gururlandıran paylaşım: Türksat 6A'nın fırlatılma tarihi belli oldu
Dünya İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı gerilimi!
Dünya

İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı gerilimi!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:41:00 - 2024-05-15 00:09:09
İsrail ile Mısır arasında Refah Sınır Kapısı gerilimi!

Katil İsrail bir yandan 2 milyona yakın sivilin sığındığı Refah'ı bombalarken diğer yandan da Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olmasından dolayı Mısır'ı sorumlu tutuyor.

Siyonist Tel Aviv yönetimi, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta işgal ettiği Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Mısır'ı suçladı.

Siyonist bakan resmen dalga geçiyor! Hem vuruyorlar hem sözde insani yardım hassasiyeti gösteriyorlar...

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, dün İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştüğünü belirtti. Katz, Cameron ve Baerbock ile yaptığı görüşmede Gazze'ye uluslararası insani yardımın ulaştırılmasına devam edilebilmesi için "Mısır'ı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açmaya ikna etme" konusunu ele aldıklarını ifade etti.

İsrail ordusunun işgaline rağmen Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması konusunda Mısır'ı suçlayan Katz, "Dünya, insani durumun sorumluluğunu İsrail'e yüklüyor ancak Gazze'deki insani krizi önlemenin anahtarı artık Mısırlı dostlarımızın elinde" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır'dan tepki geldi!

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise, İsrail'in "Refah Sınır Kapısı'nı kapatarak Gazze Şeridi'nde insani felakete neden olmaktan Kahire yönetimini sorumlu tutmasına" tepki gösterdi.

Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır, İsrail'in gerçekleri çarpıtma ve İsrail tarafına düşen sorumluluktan kaçma politikasını kesin bir şekilde kınıyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin halihazırda karşı karşıya kaldıkları insani krizin tek sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı benzeri görülmemiş insani krizden Mısır'ı sorumlu tutmaya yönelik umutsuz girişimlerini güçlü şekilde kınıyoruz."

Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!
Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!

Gündem

Mısır'ın İsrail hamlesine Hamas'tan ilk açıklama!

Mısır'dan İsrail açıklaması: Bölge güvenliği için tehdit
Mısır'dan İsrail açıklaması: Bölge güvenliği için tehdit

Dünya

Mısır'dan İsrail açıklaması: Bölge güvenliği için tehdit

İsrail ile Mısır ilişkilerinin gerildiğini ispatlayan gelişmeler!
İsrail ile Mısır ilişkilerinin gerildiğini ispatlayan gelişmeler!

Gündem

İsrail ile Mısır ilişkilerinin gerildiğini ispatlayan gelişmeler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23