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Gündem İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!
Gündem

İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!

Yeniakit Publisher
2023-12-20 22:12:00 -
İsrail ile GKRY arasında 'Gazze' toplantısı!

GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, GKRY’de bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze’ye giren insani yardımların ölçeğini artırmak için GKRY üzerinden Gazze Şeridi’ne yardımların ulaştırılması amacıyla “deniz koridoru” açılması ele alındı.

Denetim üzerine denetim!

İnsani yardımların GKRY’deki Larnaca Limanı'nda toplanması ve denetlenmesinin ardından deniz yoluyla Gazze’ye ulaştırılması ve yardımların aralarında İsrail'den temsilcilerin de bulunduğu ortak bir komite tarafından kontrol edilmesi planlanıyor.

Cohen, insani yardımlar hakkındaki söz konusu planı desteklediğini belirterek, yardımların "organize ve iyi denetlenmiş" bir şekilde Gazze’ye gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Cohen yaptığı açıklamada, "Bu koridor aracılığıyla Gazze'ye insani yardım için hızlı bir yol oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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