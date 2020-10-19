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Dünya İsrail ile Bahreyn arasında Müslümanların kanı üzerine imzalar atıldı!
Dünya

İsrail ile Bahreyn arasında Müslümanların kanı üzerine imzalar atıldı!

ABD'de Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin imzalanan ihanet anlaşmanın devamı geldi. Bugün İsrail ile Bahreyn arasında ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dair imzalar atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 00:25:00 - 2020-10-19 00:30:12
İsrail ile Bahreyn arasında Müslümanların kanı üzerine imzalar atıldı!

İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, imzalanan mutabakatla resmi olarak başladı. İki ülke arasında kapsamlı diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat metni imzalandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Bahreyn Dışişleri Bakanını telefonla arayıp tebrik ederken İsrail Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat 'Bugünden itibaren tek bir aileyiz.' ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in başkenti Manama'da tarihi anlar yaşandığı ve iki ülke arasında kapsamlı diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalandığı belirtildi.

Netenyahu bizzat arayarak tebrik etti

Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Büyük adımlar atarak barış sürecine ivme kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Bugün gazetesine göre ise İsrailli ve Bahreynli yetkililer, söz konusu mutabakatın, iki ülke arasında tam bir barış ortamı oluşturacağını, ekonomik, diplomatik ve siyasi anlaşmaları ihtiva edeceğini ve karşılıklı elçiliklerin açılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

"Bugünden itibaren tek bir aileyiz." 

Bahreyn'e giden İsrail heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren tek bir aileyiz." dedi.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Zeyyani de İsrail ile imzalanan mutabakatın, iki ülke arasında iş birliğini tesis edeceğini kaydetti.

Bazı Arap ülkeleri ile İsrail arasında anlaşma

15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

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