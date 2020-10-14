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Dünya İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı
Dünya

İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullanmasını İsrail Ulaştırma Bakanı, "İsrail göklerinde tarihi olay" diyerek duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:13:00 -
İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail göklerinde tarihi olay Etihad şirketine ait uçağın Milano'dan Abu Dabi'ye uçuşu, (İsrail) Ulaştırma Bakanlığına bağlı havacılık otoritesiyle koordineli olarak ilk kez şu dakikalarda gerçekleşiyor." diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"Anlaşmasının meyvelerinden biri"

Regev, bu olayı, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasının meyvelerinden biri olarak değerlendirdi.

İsrailli Bakan ayrıca Tel Aviv, Abu Dabi ve Dubai arasında İsrail vatandaşları için "ekonomik yeni bir döneme ve bölgesel refaha yol açacak doğrudan uçuşların başlamasını öngören anlaşmaları desteklediklerini" ifade etti.

2021'de ticari havacılık başlayacak

İsrail medyasına yer alan haberlere göre, İsrail ile BAE arasında doğrudan ticari havacılık hattının 2021'in ilk aylarında başlatılması bekleniyor.

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