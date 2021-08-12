  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Soylu: En ağırı burası, 5 misli diyebiliriz
Fatih Terim: Bu kez takım gibi oynadık
İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü
Dünya İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü
Dünya

İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 23:44:00 -
İsrail, Hizbullah'a ait bir İHA düşürdü

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah’a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, ordu birliklerin dün Lübnan'daki Hizbullah örgütüne ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Adraee, birliklerin İHA'yı olay boyunca takibe aldığını belirterek, "Ordu İsrail egemenliğini ihlal etmeye yönelik herhangi bir girişimi önlemek için çalışmaya devam edecek" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay