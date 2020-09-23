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Aktüel İsrail heyeti ilişkileri normalleştirme anlaşmasını görüşmek için Bahreyn'e gitti
Aktüel

İsrail heyeti ilişkileri normalleştirme anlaşmasını görüşmek için Bahreyn'e gitti

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:52:38 -
İsrail heyeti ilişkileri normalleştirme anlaşmasını görüşmek için Bahreyn'e gitti

KUDÜS (AA) - İsrail'den üst düzey bir heyet, 15 Eylül'de imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere Bahreyn'e gitti.

Anlaşmanın ardından İsrail'den Bahreyn'e yapılan ilk resmi ziyaretteki heyette, Başbakanlık Ofisi Geçici Genel Direktörü Ronen Peretz ve Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in yanı sıra çok sayıda İsrailli yetkili ve bazı iş adamları bulunuyor

Ziyarette, geçen hafta Beyaz Saray'da imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının detayları ele alınacak.

- İsrail heyetinin uçağı Suudi Arabistan hava sahasını kullandı

İsrail heyetini taşıyan uçak, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Bahreyn'e ulaştı.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmamasına rağmen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail uçaklarına hava sahasını kullanma izni vermişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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