İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Sayih'in hayatı tehlikede

GAZZE (AA) - Gazze'de düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatının kurtarılması çağrısı yapıldı.

Filistinli Gazeteciler Forumu, çok sayıda gazeteci ve hukukçunun katılımıyla, sağlık durumu ciddi derecede kötüye giden Sayih'in kurtarılması için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, üzerinde "Hasta tutukluları tıbbi ihmal politikasından kurtarın" ve "İş işten geçmeden Sayih'i kurtarın" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başta Sayih olmak üzere İsrail hapishanelerindeki birçok Filistinli esir zor sağlık koşullarından muzdarip. Sayih'in sağlık durumu çok kritik aşamaya ulaştı, acilen harekete geçilmesi gerekir." dedi.

İdari tutukluluğu reddederek açlık grevi başlatanlardan 8'inin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Kandil, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Sayih'in ve İsrail hapishanelerindeki diğer hasta tutukluların hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmelerini istedi.



İsrail ordusu, Ekim 2015'te tutuklu eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada Nablus kentinde Sayih'i "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışmak" suçundan gözaltına almıştı.

Kemik ve ilik kanseri, kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmakta zorluk çektiği ifade ediliyor.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 200 Filistinlinin, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamada, 9 Filistinli tutuklunun hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu bildirmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.