0553 313 94 23

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Sayih'in hayatı tehlikede

Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil:- "Başta Sayih olmak üzere İsrail hapishanelerindeki birçok Filistinli esir zor sağlık koşullarından muzdarip. Sayih'in sağlık durumu çok kritik aşamaya ulaştı, acilen harekete geçilmesi gerekir"

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:14
İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Sayih'in hayatı tehlikede

GAZZE (AA) - Gazze'de düzenlenen gösteride İsrail hapishanelerinde 4 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Bessam es-Sayih'in hayatının kurtarılması çağrısı yapıldı.

Filistinli Gazeteciler Forumu, çok sayıda gazeteci ve hukukçunun katılımıyla, sağlık durumu ciddi derecede kötüye giden Sayih'in kurtarılması için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenledi.

Gösteriye katılanlar, üzerinde "Hasta tutukluları tıbbi ihmal politikasından kurtarın" ve "İş işten geçmeden Sayih'i kurtarın" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başta Sayih olmak üzere İsrail hapishanelerindeki birçok Filistinli esir zor sağlık koşullarından muzdarip. Sayih'in sağlık durumu çok kritik aşamaya ulaştı, acilen harekete geçilmesi gerekir." dedi.

İdari tutukluluğu reddederek açlık grevi başlatanlardan 8'inin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Kandil, uluslararası insan hakları kuruluşlarından Sayih'in ve İsrail hapishanelerindeki diğer hasta tutukluların hayatını kurtarmak için acilen harekete geçmelerini istedi.

İsrail ordusu, Ekim 2015'te tutuklu eşi Muna Ebubekir'in duruşmasına gitmeye çalıştığı sırada Nablus kentinde Sayih'i "İsrailli bir subay ile eşini öldürme eylemine karışmak" suçundan gözaltına almıştı.

Kemik ve ilik kanseri, kronik akciğer iltihabı teşhisi konulan Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu, yürüme ve konuşmakta zorluk çektiği ifade ediliyor.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 200 Filistinlinin, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamada, 9 Filistinli tutuklunun hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu bildirmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:14
  1. Bessam es-Sayih
  2. Filistinli Gazeteciler Forumu
  3. Gazze
  4. Gösteri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bisikletçiler, Kastamonu Entegre’nin 50. yıl şenliğinde yarıştı
    1. Bisikletçiler, Kastamonu Entegre’nin..
    2. Psikolog Sevim Buzkan..
    3. Kocaispir: "Sporun ve sporcunun..
    4. Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza,..
    6. Şuhut Belediyesi parke taşı döşeme..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    8. Potada millilerin Çekya mesaisi
    9. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    10. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    11. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    12. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    13. İtirafçı olan kadın avukata..
    14. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    15. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    16. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    17. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    18. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    20. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    21. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    22. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    23. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    24. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    26. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    27. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    28. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    29. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    30. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!