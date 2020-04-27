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Aktüel

İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli toprağa verildi

2020-04-27 14:20:56 -
İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinli toprağa verildi

KUDÜS (AA) - İsrail'e ait Negev Hapishanesi'nde 22 Nisan'da hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur Cabir el-Bergusi'nin cenazesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

İsrail yönetimi tarafından Filistin Kızılayına teslim edilen Bergusi'nin cenazesi, ailesinin yaşadığı Ramallah'a bağlı Abud beldesine getirildi.

Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi ambulanstan alınan cenazeyi helallik almak için omuzlarda baba ocağına getirdi.

Bergusi'nin yakınları göz yaşlarına boğulurken, cenaze buradan alınarak tekbirler eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Bergusi'nin naaşı toprağa verildi.

İsrail makamlarınca 8 yıl hapse mahkum edilen Bergusi, 22 Nisan'da Negev Hapishanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Bergusi'nin baygınlık nöbeti geçirdiği ancak hapishane idaresinin Filistinli tutukluya tıbbi müdahalede geç kaldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Bergusi'nin kaldırıldığı Negev Hapishanesi'ne ait hastanede yaşamını yitirdiği aktarılmıştı.


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