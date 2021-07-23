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Dünya İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli 'idari tutukluluk' kararını protesto için açlık grevine başladı
Dünya

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli 'idari tutukluluk' kararını protesto için açlık grevine başladı

İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinlinin haklarında verilen "idari tutukluluk" kararını protesto etmek için açlık grevine başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:31:00 -
İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli 'idari tutukluluk' kararını protesto için açlık grevine başladı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde haklarındaki "idari tutukluluk" kararını kabul etmeyen ve açlık grevine başlayan 5 Filistinlinin daha olduğu belirtildi.

Açıklamada greve başlayan Filistinlilerin, Ramallah kentinden Alauddin Halid Ali ile El Halil'den Ahmed Abdurrahman Ebu Sel, Muhammed Halid Ebu Sel, Hisam Teysir Rabi ve Fadi el-Amur olduğu bilgisi verildi.

Daha önce açlık grevine başlayan 4 Filistinliden 3'ünün "idari tutukluluğunun son bulması" yönündeki taleplerinin kabul edilmesi, birinin ise sağlık durumunun çok kötüye gitmesi nedeniyle greve son verdiği ifade edilen açıklamada, greve son başlayanlarla İsrail cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutukluların sayısının 13'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

 

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