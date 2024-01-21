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Spor İsrail halkı acil seçim istiyor
Spor

İsrail halkı acil seçim istiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-21 00:55:00 -
İsrail halkı acil seçim istiyor

Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde düzenlenen esir protestosuna katılan binlerce İsrailli, acil seçim çağrısı yaparken, seçimler için hemen bir tarih belirlenmesini istedi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yönelik uyguladığı politika İsrail halkı tarafından da büyük tepki görüyor. Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutu önünde toplanan binlerce İsrailli yeni bir seçim çağrısı yaparak, “Farklı türde bir liderlik istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gösteride konuşma yapan eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Avner Vilan, "İnsanlar size bu gece savaş sırasında protestoya gelmenin uygun olmadığını söyledi. Sorun şu ki kimse savaşın ne zaman biteceğini söylemiyor. Hükümet savaşı bir TikTok hikayesiymiş gibi yönetiyor. Savaş sonrası için planın ne olduğunu bilmiyorlarsa İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) nasıl kazanabilir” dedi.
Bu hükümetin gerekenleri yapamayacağını belirten Vilan, “Talebimiz basit. Seçimler için hemen bir tarih belirleyin” şeklinde konuşurken, binlerce İsrailli de Vilan’a alkışlar eşliğinde “Şimdi” diyerek karşılık verdi.

Kaynak: AA

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