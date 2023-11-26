İsrail haber kanalı duyurdu! Siyonistler Gazze'deki evleri yağlamış
Siyonist İsrail askerlerinin Gazze'de girdikleri evlerden 1.5 milyon dolar tutarında para çaldıkları ortaya çıktı.
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna siyonistler tarihin en sert saldırılarıyla karşılık verdi.
Gazze'de soykırıma kalkışan katil İsrail 15 bini aşkın sivili şehit etti.
İşgalci İsrail askerlerinin Gazze'de girdikleri evlerden para çaldıkları da ortaya çıktı.
İsrail Haber kanalı Newsıl, İsrail askerlerinin kara saldırısına başladığından beri girilen evlerden toplam 5 milyon şekel (1,5 milyon$) aldığını ifade etti.
Gazzelilerden çalınan paranın devlet kasasına yatırılacağı belirtildi.
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