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Dünya İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
Dünya

İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki bir köye düzenlediği baskında yaralanan Filistinlilerden biri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 11:28:00 -
İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin dün Selfit kentine bağlı Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında göğsünden yaralanan Mücahid Ahmed Muhammed Davud'un öldüğü bilgisi geçildi.

Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasında, İsrail güçlerinin, Garave Beni Hasan köyüne baskını sırasında, 2 Filistinliyi göğsünden vurduğu ve yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.

Köy sakinlerinden Filistinli gazeteci Muin Reyyan ise, baskın sırasında 10 Filistinlinin yaralandığını aktarmıştı.

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