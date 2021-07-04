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İsrail güçlerince gözaltına alındıktan sonra rahatsızlandı! Filistinli avukat hastaneye kaldırıldı
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Dünya İsrail güçlerince gözaltına alındıktan sonra rahatsızlandı! Filistinli avukat hastaneye kaldırıldı
Dünya

İsrail güçlerince gözaltına alındıktan sonra rahatsızlandı! Filistinli avukat hastaneye kaldırıldı

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Filistinli avukat Ferid el-Atraş'ın terörist İsrail güçlerince gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 20:03:00 -
İsrail güçlerince gözaltına alındıktan sonra rahatsızlandı! Filistinli avukat hastaneye kaldırıldı

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, Filistinli avukat Ferid el-Atraş'ın terörist İsrail güçlerince gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Komisyonca yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda Komisyonun Batı Şeria'daki ofisinin müdürü olan Atraş'ın, 3 Temmuz'da Kudüs'ün doğusundaki Konteyner Askeri Kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Atraş'ın gözaltına alındıktan sonra sağlık durumunun kötüleştiği ve Kudüs Hadassah Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Atraş'ın sağlık durumundan işgalci İsrail makamlarının sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, avukatın derhal serbest bırakılması talep edildi.

Atraş, işgalci İsrail karşıtı barışçıl eylemlerinden ötürü daha önce de gözaltına alınmıştı.

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