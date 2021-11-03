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Dünya İsrail güçleri, yabancı diplomatların El Halil'deki Şehitler Caddesi'ne girmesine izin vermedi
Dünya

İsrail güçleri, yabancı diplomatların El Halil'deki Şehitler Caddesi'ne girmesine izin vermedi

İsrail güçleri, 20'yi aşkın diplomattan oluşan bir heyetin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentini ziyareti sırasında bir caddeye girişine engel oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 09:14:00 -
İsrail güçleri, yabancı diplomatların El Halil'deki Şehitler Caddesi'ne girmesine izin vermedi

El Halil İmar Komitesi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Müzakere İşleri Dairesi'nin iş birliğiyle, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi vermek ve İsrail'in El-Halil'deki Eski Şehir bölgesini hedef alan yerleşim projelerini anlatmak için 20'yi aşkın ülkeden 30'dan fazla büyükelçi ve konsolosun iştirak ettiği bir gezi düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, diplomatlardan oluşan heyet Eski Şehir'deki gezisi sırasında, 1994 yılındaki Harem-i İbrahim Camisi katliamından bu yana Filistinlilere kapalı olan Şehitler Caddesi'ne girmek istedi ancak İsrail askerleri buna izin vermedi.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub ise gezi sırasında diplomatlara Filistin'de ve bölgede yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Filistin halkını, topraklarını ve geleceğini bekleyen İsrail tehlikesi karşısında Filistinlilerin birlik olmasının önemine işaret eden Rucub, diplomatlara, İsrail'in sömürge projesinin oluşturduğu tehlikeden ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları da dahil olmak üzere kentte yaşanan ihlallerden bahsetti.

İsrail'in Eski Şehir bölgesinde sistematik bir şekilde sürdürdüğü apartheid rejiminin, Filistinlileri burayı terk etmeye ya da her gün sıkıntı çekmeye zorladığına değinen Rucub, dünya ülkelerine, Filistinlilere koruma sağlanması için siyasi ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı.

El Halil’deki yasa dışı Kiryat Erbaa Yahudi yerleşim birimi sakini olan ve Kach adlı aşırı siyonist terör örgütü mensubu Baruch Goldstein'in 25 Şubat 1994’te Harem-i İbrahim Camisi’nde düzenlediği saldırı, tarihe "El-Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçmişti.

İsrail, 1994'teki saldırıdan bu yana El Halil'deki Şehitler Caddesi'ni Filistinlilere kapatıyor. Caddede sadece Yahudi yerleşimcilerin dolaşmasına izin veriliyor.

El-Halil'in İsrail kontrolündeki kısmında 400 Yahudi yaşıyor ve bunları yaklaşık 1500 asker koruyor.

 

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