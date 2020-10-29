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Aktüel İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’yi tehdit etti
Aktüel

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’yi tehdit etti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 20:03:11 -
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri’yi tehdit etti

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenleyerek, tehditler savurdu.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri’nin avukatı Hamza Kutayne AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail istihbarat memurları ile polisinden oluşan bir grubun Şeyh Sabri’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediğini belirtti.

Kutayne, Şeyh Sabri’nin yarın Mescid-i Aksa’daki cuma hutbesini okuyacağına dikkati çekerek, İsrail güçlerinin Şeyh Sabri’ye hutbede “kışkırtıcı” cümlelerden uzak durması için tehdit ettiğini kaydetti.

İsrail güçlerinin özellikle akşam saatlerinde Şeyh Sabri’nin evine baskın düzenlediğine vurgu yapan Kutayne, İsrail'in Şeyh Sabri'yi susturmak istediğini, bunu da gözaltı ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma uygulamalarıyla yapmaya çalıştığını aktardı.

Şeyh İkrime Sabri, dün görüntülü olarak yayınlanan mesajında, Fransa’nın Hazreti Muhammed’e ve İslam karşıtı tutumuna dikkati çekerek, Filistinlilere Mevlid-i Nebi günlerinde Mescid-i Aksa’yı boş bırakmama çağrısı yapmıştı.

Haziran ayının başında gözaltına alınan Şeyh Sabri’ye İsrail makamlarınca 4 ay Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verilmişti.

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