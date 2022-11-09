İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, Nablus'un doğusunda yer alan Yusuf Makamı'na baskın düzenleyen İsrail güçleri ile baskına engel olmak isteyen Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.

Çıkan olaylarda İsrail güçlerince vurulan Filistinli Mehdi Haşşaş hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye İsrail askerlerinin Nablus'ta "Yusuf Makamı" olarak bilinen yerde dini ritüellerde bulunmak isteyen Yahudi yerleşimciler ile parlamento üyelerini korumak için bölgeye baskın düzenledi.

İsrail güçleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermi kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Yusuf Makamı" yakınlarında çıkan olaylarda 3 kişinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığı, 57 kişinin de atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Olayın ardından Filistinli "Balata Tugayı" isimli bir grup, yazılı bir açıklama yaparak, İsrail askerlerinin Yusuf Makamı'na düzenlediği baskın sırasında yaşanan çatışmada Balata Tugayı mensubu Mehdi Haşşaş'ın askerlerce vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu belirterek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.